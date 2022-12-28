تعاون بين القومى للحوكمة وجامعة مصر للعلوم بمجالات الحوكمة والتطوير الإدارى

كتبت أسماء أمين

وقع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبي ل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلا عنه الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد، اتفاقية تعاون مع جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ممثلا عنها الدكتور أشرف حيدر غالب رئيس الجامعة وذلك للتعاون في مجالات الحوكمة والتطوير الإداري ودعم بناء وتطوير القدرات البشرية والدراسات البحثية والفاعليات العلمية.

وعقب توقيع البروتوكول، أشارت الدكتورة شريفة شريف، إلى التطور التاريخي لنشأة ودور المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، لافتة إلى الشراكات المتميزة بين المعهد والمؤسسات الدولية والإقليمية في مجالات التدريب وتطوير القدرات البشرية.

وفي هذا السياق، سلطت شريف الضوء على برنامج القيادات النسائية الأفريقية حيث قام المعهد بتدريب 400 سيدة أفريقية على مستوى 45 دولة، مشيرة إلى المنصات التعليمية للمعهد والتي تتيح التدريب عن بعد بنظام أون لاين.

وأشارت شريف إلى مبادرة كن سفيرا والتي نفذها المعهد بالتعاون مع وزارة التخطيط للشباب، لافتة إلى البرامج التدريبية الدولية التي نفذها المعهد واستفاد منها 700 متدرب، من وزارات ومؤسسات متعددة في مصر .

وأضافت شريف أنه يمكن استفادة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة من البرامج التدريبية التي ينفذها المعهد في جميع المجالات، مشيرة إلى جهود المعهد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 وحوكمة المؤسسات، لافتة إلى إطلاق منتدى الحوكمة الرياضية الذي يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط والذي يركز على الحوكمة، والحوكمة الرشيدة في الرياضة، وسيتم العمل خلال الفترة المقبلة على حوكمة القطاع الصحي.

ومن جانبه، قال الدكتور أشرف حيدر غالب رئيس الجامعة إن توقيع بروتوكول التعاون مع المعهد القومى للحوكمه والتنمية المستدامة جاء برعاية الاستاذ خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، مؤكدا سعي الجامعه لتحقيق التميز لطلابها وخريجيها وادارييها وترحيبها لتحقيق ذلك الهدف المحوري بالتعاون مع المعهد في مجال تنفيذ حزمة من البرامج التدريبية المهنية لطلاب الجامعة والعاملين بالجهاز الإداري لصقل قدراتهم وثقل مهاراتهم .. وفي ذات الإطار تعميق التعاون مع المعهد بمجال البحث التدريبي والتأهيلي و تنظيم الفعاليات المشتركة..

ويهدف البروتوكول إلى تعزيز أطر التعاون المشترك بين الجامعة والمعهد في مجالات التطوير و إعادة الهيكلة الإدارية و تنمية وتطوير القدرات البشرية و اذكاء مجال البحث العلمي والفعاليات العلمية المشتركة للمساهمة في تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030.

وعقب توقيع بروتوكول التعاون تبادل الطرفان الدروع، متمنين مزيدا من التعاون المستقبلي المشترك في جميع المجالات.

وحضر مراسم توقيع البروتوكول من المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة نبيل فؤاد، مدير عام تطوير الأعمال والموارد البشرية، وماريز مشرقي، منسق أول بالإدارة العامة لتطوير الأعمال، ومن الجامعة الدكتور أحمد سمير رشدي عميد كلية الادارة والإقتصاد بالجامعة والدكتورة سارة عبد الله مدير إدارة العمليات الأكاديمية وممثلي إدارة العلاقات العامه بالجامعة.