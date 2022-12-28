"المهندسين" تفتتح أولى الدورات التدريبية لمهندسى شعبتى ميكانيكا وكهرباء

كتبت آية دعبس

شهد المهندس أحمد صبرى، الأمين العام المساعد والمتحدث الإعلامي للنقابة، والدكتور مهندس وليد خضراوى، عضو لجنة الشباب والتواصل الطلابي ومسؤول بروتوكول شركة سيمنس افتتاح اولي دورات معامل سيمنس بمقر النقابة العامة للمهندسين يشمل التدريب علي تدريبات PLC,HMI-1500,1200

وأشاد المهندس أحمد صبري بمستوي التنظيم والدورات المقدمة لشباب المهندسين، مؤكدا علي مدي اهتمام هيئة المكتب ومجلس النقابة وحرصهم الشديد علي تدريب شباب المهندسين لتأهيلهم لسوق العمل.

واعرب صبري عن سعادته لما شهده من إقبال من شباب المهندسين من شعبتي كهرباء وميكانيكا باولي الدورات المقدمة داخل المعمل بمقر النقابة العامة، مشيرا أن الإقبال الكبير من المهندسين الشباب يعتبر دافع لنا كهيئة مكتب بأن نعزز هذه الدورات ونتنوع فيها، مؤكدا أن الفترة القادمة سوف تشهد تعاقد النقابة مع كبري الشركات لتوفير الدورات التدريبية المتنوعة لشباب الخريجين، لافتا أنه بصفته رئيسا للجنة الشباب والتواصل الطلابي يرحب باقتراحات شباب الخريجين من المهندسين وتقييم مايتلقونه من دورات لتطوير الأداء في معامل النقابة.

ومن جانبه اعرب دكتور مهندس وليد خضراوي عن سعادته لبداية الحراك في معامل سيمنس خاصة أن فترة الإعداد والتجهيز أخذت ما يقرب من عامين ليتم تجهيز معمل للنقابة بمستوى يرقى بنقابة المهندسين.

جدير بالذكر أن نقابة المهندسين بها أيضا معامل شنايدر وتستقبل أعداد كبيرة من شباب المهندسين الخريجين.

وأعلنت لجنة الشباب والتواصل الطلابى بنقابة المهندسين المصرية، عن انطلاق الموسم الثانى لدورى المهندسين بشكله الجديد، وأشار المهندس أحمد صبرى رئيس اللجنة والمتحدث الإعلامى للنقابة، إلى أن التقديم لتسجيل الفرق المشاركة بالدورى يبدأ من 17 ديسمبر 2022 إلى 5 يناير 2022، ويتم التقديم فى جميع النقابات الفرعية بالمحافظات.

وأشار صبرى إلى أن المنافسات تقام على ثلاثة مراحل، المرحلة الأولى على مستوى النقابات الفرعية والفائز الأول ينتقل للمنافسة فى المرحلة الثانية و هى مرحلة الإقليم و الفائز فى مرحلة الإقليم يؤهل للتنافس فى المرحلة النهائية لإعلان الفائزين بدورى المهندسين فى نسخته الأحدث، لافتا أنها نسخة بشكل جديد أكثر حماسا أكثر تنافسيا لكل المهندسين على مستوى الجمهورية.



المشاركون فى الدورة التدريبية



جانب من الدورة التدريبية