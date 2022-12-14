اليوم السابع
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نقابة المهندسين بالإسكندرية تنظم ندوة بعنوان "مجالات العمل فى الهندسة"

الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 03:34 م
نقابة المهندسين بالإسكندرية تنظم ندوة بعنوان "مجالات العمل فى الهندسة" ندوة نقابة المهندسين بالإسكندرية
الإسكندرية - جاكلين منير

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نظمت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور هشام سعودي بالتعاون بين لجنة التدريب والعلوم الهندسية برئاسة الدكتور مصطفى الحضرى ولجنة الشباب برئاسة المهندس محمد قبيصى، ندوة بعنوان "مجالات العمل في الهندسة المدنية وأكثر المجالات التي يطلبها سوق العمل"، في مبنى النقابة بالشاطبي وحاضر فيها المهندس مصطفى السباعي أستاذ علوم المواد كلية الهندسة جامعة فاروس.

 
وفى كلمته؛ رحب المهندس صلاح حامد، أمين نقابة المهندسين بالإسكندرية، بالحضور، وأكد أن نقابة المهندسين هي بمثابة بيت لكل المهندسين والنقابة لها دور لخدمة الشباب وحديثي التخرج من المهندسين، مشيدًا بمحتوى الندوة وأهميتها لكل خريجي الأقسام المدنية بكليات الهندسة.
 
كما أكد المهندس محمد سعيد عضو مجلس نقابة المهندسين بالإسكندرية، أن تلك الندوة هي استكمالاً لتوجه النقابة بالاهتمام بالشباب من المهندسين في كافة المجالات وقدم شكره للجنتي التدريب والشباب على قيامهم بالعديد من المبادرات مثل مبادرة الشباب والتدريب والتي تتيح خصم 25 % على كافة الدورات التدريبية التي تقدمها النقابة.
 
بينما قدم المهندس مصطفي السباعي، الشكر لنقابة المهندسين لمناقشة الموضوعات الهامة والحيوية التي تهم قطاع كبير من المهندسين في تخصصاتهم المهنية.
 
وتحدث عن مجالات الهندسة المدنية واحتياجات سوق العمل لكل مجال وكيفية التأهل لها وأكثر المجالات التى يحتاجها سوق العمل.
 
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