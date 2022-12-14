نقابة المهندسين بالإسكندرية تنظم ندوة بعنوان "مجالات العمل فى الهندسة"

وفى كلمته؛ رحب المهندس صلاح حامد، أمين نقابة المهندسين بالإسكندرية، بالحضور، وأكد أن نقابة المهندسين هي بمثابة بيت لكل المهندسين والنقابة لها دور لخدمة الشباب وحديثي التخرج من المهندسين، مشيدًا بمحتوى الندوة وأهميتها لكل خريجي الأقسام المدنية بكليات الهندسة.

كما أكد المهندس محمد سعيد عضو مجلس نقابة المهندسين بالإسكندرية، أن تلك الندوة هي استكمالاً لتوجه النقابة بالاهتمام بالشباب من المهندسين في كافة المجالات وقدم شكره للجنتي التدريب والشباب على قيامهم بالعديد من المبادرات مثل مبادرة الشباب والتدريب والتي تتيح خصم 25 % على كافة الدورات التدريبية التي تقدمها النقابة.

بينما قدم المهندس مصطفي السباعي، الشكر لنقابة المهندسين لمناقشة الموضوعات الهامة والحيوية التي تهم قطاع كبير من المهندسين في تخصصاتهم المهنية.

وتحدث عن مجالات الهندسة المدنية واحتياجات سوق العمل لكل مجال وكيفية التأهل لها وأكثر المجالات التى يحتاجها سوق العمل.