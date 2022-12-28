الطب البيطرى بالغربية يشن حملة لضبط الأدوية غير الصالحة

تم المرور علي عدد من العيادات ومحلات بيع الأدوية البيطرية بنطاق مركز كفر الزيات، وتم ضبط 25 عبوة من عدد 16 صنف من الأدوية غير صالحة للاستخدام البيطري، وتم تحريز المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمه للعرض على النيابه العامة المختصه.

وصرح "أنور" أن مديرية الطب البيطري مستمره في المرور والتفتيش على كافة المنشآت التي لها علاقة بتداول الأدوية أو اللقاحات البيطرية وما يحقق إحكاما كاملا بأن يكون كافة الأدوية واللقاحات المعروضه للتداول صالحه للإستخدام البيطري ولا خلاف ذلك.

وفي سياق متصل واصلت مديرية الطب البيطري في محافظة الغربية، تنفيذ أعمال القوافل البيطرية العلاجيه لتشمل جميع قري مراكز المحافظة الأكثر احتياجا، حيث تم تنفيذ القوافل البيطرية العلاجية بقرية منية طوخ مركز السنطة، وذلك تنسيقا للتعاون فيما بين مديرية الطب البيطري وشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة جامعة طنطا والهيئه العامة للخدمات البيطرية، وبمشاركة العديد من الأطباء البيطريين المتخصصين.

وخلال القافلة تم تقديم الكشف بالمجان والفحص التناسلي للحيوانات الوارده من مختلف الأنواع وتقديم العلاج المناسب لها، مع إستخدام أجهزة السونار إلي جانب التوعيه والإرشاد للمربين وأهميه التحصينات والترقيم والتسجيل والتأمين على المواشى لدى صندوق التأمين على الثروة الحيوانية، وتم رش جميع الحيوانات لمكافحه الطفيليات الخارجية وتجريع المواشي بالأدوية اللازمه لمكافحة الطفيليات الداخلية، وتحصين الحيوانات ضد أمراض الحمي القلاعية وحمي الوادي المتصدع والجلد العقدي وسحب عينات الدم وقوفا على مدى الإصابه بمرض البروسيلا من عدمه، وتبليع مغناطيس، وكذا فحص الطيور وإعطاء العلاج المناسب لها .

وبلغ إجمالي ماتم فحصه من الحيوانات 280 حيوان و4353 طائر، والجدير بالذكر أن مديرية الطب البيطري مستمرة فى تنفيذ القوافل العلاجيه لتشمل القري الأكثر إحتياجا بجميع مراكز المحافظة.