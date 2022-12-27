لجنة من وزارة الزراعة لمتابعة محصول الفراولة بالقنطرة غرب

الإسماعيلية- صبرى غانم

يأتى ذلك بناء علي تعليمات وزير الزراعة السيد القصير والمهندس محمود عطا رئيس الإدارة المركزية للبساتين بوزارة الزراعة، وضمت اللجنة الدكتور عارف سليمان منصور معهد بحوث أمراض النبات، والدكتورة أمانى عطية مدير محطة بحوث بساتين القناطر الخيرية، والدكتور كرم الدسوقى مدير الإدارة العامة للخضر بوزارة الزراعة، والمهندس نبيل مليكة مدير عام إدارة البساتين، والمهندس عادل عبد الرحمن مدير إدارة القنطرة غرب الزراعية، وذلك بقرية الروضة التابعة لمركز القنطرة غرب.

فضلا عن توعية وإرشاد المزارعين بكافة المراحل والممارسات الواجب اتباعها طوال فترة الزراعة، ويعد محصول الفراولة من المحاصيل التي تحتاج إلى رعاية وخدمة خاصة من المزارعين خلال مراحل النمو في الأرض للوصول بالفدان إلى أعلى إنتاجية وجودة ممكنة خلال موسم الحصاد.

وتقوم الإدارة المركزية للبساتين بتوصيل المعلومات الفنية الزراعية والإرشادات اللازمة للحفاظ على الثروة النباتية وزيادة إنتاجية المزارعين بهدف الاطلاع علي مشاكل المزارعين، واليات الحل، والتوعية بتطبيق الممارسات الجيدة خلال التعامل مع محصول الفراولة خلال مراحل الزراعة والانتاج والتداول والاعداد للتصدير وفقا للمنظومة المصرية للصادرات الزراعية، وهذه اللجان تستهدف التأكد من تطبيق هذه الاشتراطات داخل المزارع.

وقال المهندس نبيل مليكة إن مركز القنطرة غرب تخطى المستهدف زراعته بمحصول الفراولة حتى الآن هذا العام من نوع "الفريش"، والذي يتم تصديره للخارج، ليصل حتى الآن 2100 فدان، وتشمل الزيارة جانب عملى وتفاعلى متميز يتناول الاستخدام الآمن والفعال للمبيدات والحد من متبقيات المبيدات، فضلا عن الممارسات الزراعية الجيدة قبل وبعد الحصاد والتعريف بمنظومة التكويد والحصول على شهادات الجلوبال جاب.

وأضاف انه تم رصد المشاهدات، وإعطاء التوصيات اللازمة للمزارعين، والتي تمثلت في إزاله الأزهار السفلية وذلك لزيادة فرصة سرعة نمو النبات، فضلاً عن استعمال المبيدات الفطرية الموصي بها، والاعتدال في المقنن المائي فى هذه الفترة من عمر النبات، إضافة الى التركيز على رش العناصر الصغرى، الأحماض الأمنية، والطحالب "لمقاومة النبات للتقلبات الجوية في هذه الفترة"، مع التركيز على العناصر الغذائية مثل الفوسفور والماغنسيوم و البوتاسيوم.