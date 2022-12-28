الصين.. حادث سير ضم 200 سيارة يسفر عن قتيل وعشرات الإصابات

كتب- وكالات

قتل شخص في حادث مرورى كبير تضررت فيه نحو 200 مركبة في وسط الصين، وفق ما ذكرت شبكة البث الرسمية "سي سي تي في"، اليوم، الأربعاء، بينما أظهرت صور من الموقع حالة من الفوضى.

وأظهرت صور التُقطت من الجو مئات سيارات الركاب والحافلات الصغيرة والشاحنات التى اصطدم العديد منها ببعضها بعضًا مكوّمة على جزء من الطريق السريع وسط الضباب الكثيف.

وأظهرت صور أخرى انتشرت بشكل واسع على الإنترنت هياكل مشوّهة لعدة مركبات اصطدمت بأخرى.

وقع الحادث نتيجة انعدام الرؤية تقريبا جرّاء الضباب في مدينة تشنجتشو فى مقاطعة خنان، وشمل 200 مركبة على الأقل، بحسب ما ذكر الإعلام الرسمي.

وقالت شبكة "سي سي تي في" نقلا عن سلطات تشنجتشو: "صباح الأربعاء، تجمّع ضباب كثيف ومفاجئ فوق جسر نهر جينجشن الأصفر في تشنجتشو ما أدى إلى حادث مروري اصطدمت خلاله عدة مركبات"، مضيفة أن شخصا لقي حتفه في الحادث، فيما أدى الحادث للعديد من الإصابات.

وذكرت شرطة تشنجتشو للمرور على حسابها الرسمي على وسائل التواصل الاجتماعي أن حركة السير على الجسر استؤنفت بعد ظهر الأربعاء.

وأوضح تقرير "سي سي تي في" أن جهود الإنقاذ انطلقت بعد وقت قصير من وقوع الحادث.