السجن المؤبد لمتهم بقتل شخص فى خصومة ثأرية بسوهاج

تعود أحداث القضية إلى عام 2015 بدائرة مركز المراغة، عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا بمقتل المجنى عليه، على أثر إطلاق النار عليه، وتم نقله إلى المستشفى جثة هامدة، وكشفت التحريات أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة بسبب خصومة ثأرية بين عائلة المتهم والمجنى عليه فقام بإطلاق النار عليه من بندقية آلية ،وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.