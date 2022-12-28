اليوم السابع
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السجن 20 عاما على أمريكى بعد إدانته بمحاولة خطف حاكمة ولاية ميتشجان

الأربعاء، 28 ديسمبر 2022 09:13 م
السجن 20 عاما على أمريكى بعد إدانته بمحاولة خطف حاكمة ولاية ميتشجان حاكمة ولاية ميتشجان الأمريكية جريتشن ويتمر
وكالات

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أصدرت محكمة أمريكية، الأربعاء، حُكماً بالسجن لمدة تقارب 20 عاماً على مواطن، يدعى باري كروفت، بعد إدانته بتهمة التخطيط لخطف حاكمة ولاية ميتشيجان، وذلك غداة الحكم على متهم آخر في القضيّة بالسجن 16 عاماً.

ويعد باري كروفت (47 عاماً) هو آخر متهم يحكم عليه القضاء الفيدرالي في هذه القضيّة التي كُشف عنها النقاب قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

وقبل شهر من تلك الانتخابات التي أحاطها توتّر شديد، أعلنت السلطات توقيف نشطاء من جماعة يمينيّة متطرّفة بتهمة التخطيط لخطف الحاكمة جريتشن ويتمر.

وبحسب لائحة الاتهام، اعتبر النشطاء أن الحاكمة "طاغية" بسبب القيود المرتبطة بجائحة كورونا، وخططوا لخطفها من أجل إخضاعها لـ"محاكمة".

 

 


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