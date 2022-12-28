الرئيس السيسي يحتضن شابا من "قادرون باختلاف" استجابة لرغبته.. صور

كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

شهدت احتفالية "قادرون باختلاف"، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، تفاعل أحد الشباب المشاركين من أصحاب الهمم، حيث نزل من مكانه من أجل لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي.



الرئيس السيسي يتفاعل مع شاب من "قادرون باختلاف"

وقال الشباب أمام الرئيس السيسي باكيا: "أبويا وأمي ناس بسيطة.. وأنا مش قادر أتكلم"، وهو ما تفاعل مع الرئيس السيسي واحتضن الشاب واستمع إليه.