اليوم السابع
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الرئيس السيسي مازحا مع أحد الأبطال طلب اللعب بالأهلى: ما تدخلنيش مع النادى والخطيب

الأربعاء، 28 ديسمبر 2022 12:57 م
الرئيس السيسي مازحا مع أحد الأبطال طلب اللعب بالأهلى: ما تدخلنيش مع النادى والخطيب الرئيس السيسى
كتب سمير حسنى

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أعرب البطل محمود أحمد بطل مصر فى ألعاب القوى، عن أمنيته فى الانضمام للنادى الأهلى، جاء ذلك خلال فقرة إسال الرئيس" فى حفل قادرون باختلاف.

 

رد الرئيس السيسى مازحا: " مدخلنيش مع الأهلى والخطيب يا محمود.. وزير الشباب بيقولى سهلة أن شاء الله".

 

عن رسالة الرئيس السيسى للكرة المصرية من أجل الوصول إلى كأس العالم، سأل محمود الرئيس السيسى ليرد بقوله: " سؤال مهم جدا..ما تدخلنيش فى الكرة..مفيش حاجة ابدا تقدر تتحقق من غير جهد وإصرار.. انتوا مثال وأسركم قالت لا هنبذل جهد ومصرين على بذل الجهد علشان تبقا موجود واسر كتير مجتلهاش الفرصة تبقا موجودة هنا.

 

أضاف الرئيس السيسي: "الكورة مش لعبة.. والكورة الدنيا كلها بتحب تلعبها وتحب تتفوق فيها.. لو عاوزين فى مصر؟ هل معندناش شباب من 105 ملايين منهم 60% شباب؟.. لا عندنا.. بش مهم قوى نشوفهم ونعرف نختارهم وندربهم.

 

تابع الرئيس: "اللعيب يجب أن يعرف أن الرحلة طويلة محتاجة جهد كبير فى الملعب ومع نفسه علشان يحقق ده، لكن المسألة مش بس مدربين كويسين أو توفير ملاعب كويسة.. الموضوع متكامل بين الدولة والاسر والشباب اللى ممكن يلعبوا اللعبة دى لو قدرنا نعمل كده فعلا الأولاد والبنات اللى يقدروا يلعبوا نديهم الفرصة ويدبروا هنقدر نوصل ونعمل حاجات كتير".


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