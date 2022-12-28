اليوم السابع
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الرئيس السيسي لـ"قادرون باختلاف": كنت بحب مادة التاريخ بتخليك تعيش زمانين

الأربعاء، 28 ديسمبر 2022 01:13 م
الرئيس السيسي لـ"قادرون باختلاف": كنت بحب مادة التاريخ بتخليك تعيش زمانين الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

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وجه الطفل صلاح من "قادرون باختلاف"، سؤالا إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي: "احب اصبح على سيادة الرئيس.. انا صلاح محمد صلاح عندى 8 سنوات وفى 2 ابتدائي.. وبلعب ألعاب قوى وسباحة فى نادى بهتيم.. وعندى 11 ميدالية.. وسؤالى للرئيس ايه أكثر مادة كنت بتحبها فى المدرسة؟". 

 

وجاوب الرئيس عبد الفتاح السيسى قائلا: "أكثر مادة كنت بحبها هى التاريخ.. التاريخ مليان دروس وموعظات كتير.. المادة اللى كنت بحبها اوى كانت التاريخ.. ليه التاريخ؟.. وكل القراءة كانت فى التاريخ.. ده عبارة عن أنك عشت زمانين.. الزمن اللى عشت فيه وزمان اخر بتقرأه حتى لو كان فيه أخطاء.. وكنت بحب التاريخ". 

 

وقال الطفل صلاح للرئيس السيسي: "نفسى اطلع تيته عمرة ودى كانت أمنية جدى قبل وفاته"، ليرد عليه الرئيس السيسي: "حاضر يا صلاح".

 


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