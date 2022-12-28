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الرئيس السيسى لـ"قادرون باختلاف": "ما تحرموناش من دعواتكم الطيبة"

الأربعاء، 28 ديسمبر 2022 02:28 م
الرئيس السيسى لـ"قادرون باختلاف": "ما تحرموناش من دعواتكم الطيبة" الرئيس السيسى
كتب سمير حسنى

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طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي، فى ختام حفل قادرون باختلاف، بالدعاء، قائلا: "كل سنة وأنتم طيبين وسعداء بيكم .. وما تحرموناش من دعواتكم الطيبة .. شكرا جزيلا".

 

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد تحدث عقب عرض فيلم تسجيلي عن بطولات وتضحيات "قادرون باختلاف"، قائلا: "ها قول لأبو ياسين.. مش هقول لافت نظرى.. أنا عارف أن كل أب مش حتي اللى عنده موقف الاختلاف ده.. أى أب وأم كمان يبقوا دايما بيفكروا فى ابنهم وبناتهم.. أَفَحَسِبۡتُمۡ أَنَّمَا خَلَقۡنَٰكُمۡ عَبَثٗا وَأَنَّكُمۡ إِلَيۡنَا لَا تُرۡجَعُونَ".. كل خطوة وكل نفس في الكون محسوب ومقدر.. والدنيا ماشية بقالها آلاف السنين.. بكل حاجة.. لا ده خلص ولا ده راح.. وده مش معناه إن الدولة ملهاش دور". 
 
 

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