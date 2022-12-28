التنمية المحلية: زراعة 3.2 مليون شجرة بالمحافظات ضمن مبادرة الرئيس السيسي

كتب على عبد الرحمن

تلقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريرا عن جهود المحافظات فى تنفيذ أعمال زراعة الأشجار التى تخص المبادرة الرئاسية " 100 مليون شجرة"، لافتًا إلى أن ما تم زراعته بالمحافظات بلغ 3 ملايين و173 ألف شجرة حتى الآن، وذلك من إجمالى المستهدف زراعته خلال العام المالى الحالى 2022:2023، ويبلغ 7.7 مليون شجرة بتكلفة قدرها 200 مليون جنيه، وذلك فى ضوء تكليفات القيادة السياسية والدكتور رئيس مجلس الوزراء، بضرورة الاهتمام بتنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة التى يتم تنفيذها على مدار 7 سنوات، اعتبارًا من العام المالى الحالي.

وأوضح آمنة، فى بيان اليوم، أن الوزارة تساهم فى المبادرة الرئاسية بزراعة 80 مليون شجرة، وتستكمل وزارتا البيئة والإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، زراعة 20 مليون شجرة، وفقًا للأعداد المقررة لكل منها، وتستهدف المبادرة نحو 9900 موقعا فى المحافظات على مساحات تصل إلى 6600 فدان، لتكون غابات شجرية أو حدائق تعتمد على مياه الصرف المعالج.

وأوضح آمنة، أن المحافظات قامت بالفعل بزراعة 2,7 مليون شجرة، حيث تم زراعة مليون و173 ألف شجرة بمحافظة القاهرة، و270 ألف شجرة بمحافظة الجيزة،و 93,6 ألف بالشرقية، و90 ألف بكل من محافظتى الدقهلية والوادى الجديد، و72 ألف بالاسماعيلية، و63 ألف بأسوان، و61,2 ألف شجرة بالغربية، و54 ألفا بكل من محافظتى البحيرة وبنى سويف، و45 ألفا بكل من محافظات الاسكندرية والمنوفية والمنيا وقنا، و36 ألف شجرة بكل من محافظات كفر الشيخ ودمياط وجنوب سيناء والسويس وأسيوط، و34,2 ألفا بالقليوبية، و27 ألف شجرة بالفيوم، و23,4 ألفا بكل من محافظات مطروح وشمال سيناء وبورسعيد وسوهاج والبحر الأحمر والأقصر.

وأشار آمنة، إلى أن الوزارة وردت خلال الأيام القليلة الماضية 473 ألف شجرة، تتضمن 216 ألف شجرة لمحافظة القاهرة، وعدد 135 ألف شجرة لمحافظة الجيزة، و52 ألف شجرة لمحافظة القليوبية، بالاضافة إلى 70 ألف شجرة لمحافظة جنوب سيناء، وجارى التوريد لباقى المحافظات، لافتًا إلى أنه يتم إعداد تقارير دورية عن الإجراءات التى تقوم بها المحافظات، وتتضمن المساحات الخضراء التى تم زراعتها، وعدد ونوعية الأشجار بها، والحدائق المركزية الحالية بنطاق كل محافظة، والمواقع الجديدة المقترحة لإنشاء حدائق جديدة بالمدن الرئيسية والفرعية.

وأوضح اللواء هشام آمنة، أنه بناءً على بروتوكولى التعاون الذين وقتعهما الوزارة مع وزارتى الإنتاج الحربى والزراعة تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ستورد الوزارتان 5 ملايين شجرة لجميع محافظات الجمهورية خلال العام المالى الحالى بتكلفة قدرها 129 مليون جنيه، منها 3,7 مليون شجرة ستوردها وزارة الزراعة لـ 20 محافظة، و1.3 مليون شجرة توردها وزارة الإنتاج الحربى لـ 7محافظات، ويتم توريد عشرين صنف من شتلات الأشجار بما يتناسب مع الظروف الجوية لكل محافظة، وتتضمن أشجار الكافور وكازوارينا، وكونوكاربس، وبرتقال، وجوافة، وزيتون وبالونيا، وحور ابيض، وماهوجى، وليمون، ورمان، وغيرها من الأصناف، لافتًا إلى أنه تم إتاحة الدفعة المالية الأولى للوزارتين بنسبة 25% من التعاقد.

ونوه آمنة، إلى أن العمل بدأ فى مبادرة "100 مليون شجرة" بحملة تشجير موسعة على جانبى الطرق السريعة، وعدد من المواقع التى تم رصدها لاستغلالها لتكون حدائق مركزية، وذلك بهدف تحسين نوعية الهواء، والحد من مخاطر الاحتباس الحرارى، والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين،وزيادة الرقعة الخضراء، وتوفير فرص عمل تعمل فى زراعة الأشجار الجديدة، وتحقيق الاستفادة الاقتصادية للدولة.

وطالب وزير التنمية المحلية الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية النشطة فى مجال تحسين البيئة، وأعضاء مجلس النواب والقيادات الشعبية والشباب والمرأة ورجال الأعمال وكافة فئات المجتمع، بالترويج لمبادرة 100مليون شجرة، والتوعية بأهمية الحفاظ على الأشجار المزروعة ورعايتها، والعائد الاقتصادى الذى سيعود على المحافظات، وفرص العمل التى ستوفرها المبادرة الرئاسية.