اليوم السابع
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البابا تواضروس: نودّع الأنبا كيرلس ونذكر خدمته ومحبته وتعبه ونطلب صلواته عنا

الأربعاء، 28 ديسمبر 2022 09:10 م
البابا تواضروس: نودّع الأنبا كيرلس ونذكر خدمته ومحبته وتعبه ونطلب صلواته عنا البابا تواضروس الثانى
كتب: محمد الأحمدى

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رثا قداسة البابا تواضروس الثاني، الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادى الذى رحل يوم الخميس الماضى، وجاء ذلك قبل أن يلقى قداسته عظته فى اجتماع الأربعاء الأسبوعى مساء اليوم.

وقال قداسة البابا: "فى الأسبوع الماضى ودّعنا حبرًا جليلًا من أحبار الكنيسة، نيافة الأنبا كيرلس أسقف إيبارشية نجع حمادي وكل توابعها. نيافة الأنبا كيرلس له تعب كبير في هذه الإيبارشية على امتداد عشرات السنوات، امتدت إلى 45 سنة، وخدم في هذه الإيبارشية خدمة واسعة، وبدأ بها إيبارشية محدودة، ولكن من خدمته والتعمير الذي قام به والسيامات التي قام بها وتكريس الشباب أو الشابات في الخدمة، فامتدت الخدمة كثيرًا، وفي السنوات الأخيرة بدأ يعاني من أتعاب كثيرة، وهذه الأتعاب ألزمته الفراش، واضطرته أن يذهب للمستشفى أكثر من مرة، وربنا استرد وديعته في الأسبوع الماضي، نودّعه، ونذكر خدمته، ونذكر محبته، ونذكر تعبه، ونطلب صلواته عنا جميعًا في الكنيسة."

وأضاف: "في فترة تعب نيافته أقمت لجنة من ثلاث آباء أساقفة موجودين بالقرب من المكان، ليستطيعوا أن يساعدوا الأنبا كيرلس في إدارة الإيبارشية، وطبعًا بعد رحيله ونياحته يبقى  الآباء الثلاثة هناك في إدارة الإيبارشية، لحين ترتيب خدمتها في المستقبل، وحصر كل شيء فيها، وتقديم تقارير عن الخدمة وعن العمل وعن الآباء وعن الخدام والخادمات، بحيث أننا نرسم صورة للإيبارشية، ونصلى إن ربنا يختار لها راعيًا صالحًا."

ويترأس البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس رأس السنة الجديدة بالكتدرائية المرقسية بالإسكندرية، وسط حضور من الأباء الكهنة والأساقفة وشعب الإسكندرية.

ويأتى ذلك فيما أصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تنبيهات بشأن المشاركة فى قداس عيد الميلاد المجيد  فى كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي يترأسها قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

الانبا كيرلس



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