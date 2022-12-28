افتتاح منفذ جديد لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة فى كفر الزيات

الغربية - فريق المحافظات

تابع الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية جهود مركز ومدينة كفر الزيات فى تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء بالمتابعة اليومية للأسواق وتوفير منافذ بيع للسلع بأسعار مناسبة للمواطنين، حيث قام المركز تحت إشراف عادل داوود رئيس المدينة بفتح منفذ جديد لبيع السلع الغذائية وذلك بميدان أوسكار بمدينة كفر الزيات.

وفى ذات السياق تابع المحافظ جهود الوحدات المحلية فى كفر الزيات للتأكد من توافر السلع الغذائية بالمنافذ والأسواق، وذلك تنفيذًا لتوجيهات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، بضرورة إحكام الرقابة على السلع والأسواق من خلال حملات مستمرة على كافة منافذ بيع السلع الغذائية للتأكد من توافر كافة السلع وعدم رفع أسعارها بشكل مبالغ، كما قامت اللجنة المشكلة للمرور على الأسواق بالتنبيه على أصحاب المحال بكتابة الأسعار على كافة السلع وبشكل واضح للجمهور.

وكان قد تابع الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية معدلات الإنجاز والتطوير بالمنشآت المدرجة ضمن أعمال الإنشاء والتطوير فى مستشفيات التأمين الصحى بالغربية، وذلك للتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى وتوفير كافة سبل الراحة لهم، حيث أوضح الدكتور سيد جلال مديرفرع التأمين بالغربية، أنه تم تزويد عيادات التأمين الصحى بـ 4 أجهزة سونار وبدء تشغيلهم فى "بالمجمع الطبى بطنطا، مبرة المحلة، مبرة طنطا وعيادة على ابن طالب"، حيث سيتم استخدام أجهزة السونار لعدد من الفحوصات منها فحص البطن والحوض، تشخيص الأمراض، الاكتشاف المبكر للأورام، متابعة الحمل، تشخيص العيوب فى الأجنة، متابعة التبويض والأورام الليفية وأسباب النزيف.