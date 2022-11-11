ولم تشر القناة إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.

وكان وزير الداخلية الفرنسي "جيرار دارمانان" قد قال أمس الخميس إن السفينة الإنسانية التي استأجرتها منظمة (إس.أو.إس.المتوسط) الفرنسية غير الحكومية لمساعدة المهاجرين العالقين في البحر تحمل على متنها 234 مهاجرا تم إنقاذهم منذ ما يقرب من ثلاثة أسابيع، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات لتقديم المساعدة الصحية والطبية اللازمة لركاب السفينة عند وصولها إلى الميناء.



يشار إلى أن حكومة رئيسة الوزراء الإيطالية "جورجا ملوني" التي تولت السلطة منذ نحو أسبوعين، تتخذ إجراءات صارمة ضد السفن التابعة لمنظمات الإغاثة الإنسانية، إذ تحثها على نقل المهاجرين الذين يتم إنقاذهم إلى دول أخرى حيث تقول الحكومة إن إيطاليا لا تستطيع وحدها استقبال موجات النازحين من شمال أفريقيا.