الأجهزة الأمنية بالبحيرة تنجح فى ضبط المتهم بقتل عمه خلال مشاجرة بكوم حمادة

البحيرة- ناصر جودة

وترجع أحداث الواقعة عندما تبلغ لمركز شرطة كوم حماده باستقبال طوارئ المستشفى العام "مرضى ا ا" 64 سنة جثة هامدة إثر إصابته بطعنات نافذة، وتم نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كوم حمادة تحت تصرف النيابة العامة.

وبالفحص تبين من التحريات وفاة المجنى عليه إثر مشاجرة مع أقاربه و قام نجل شقيقه بطعنه، مما ادى وفاته متأثرًا باصابته، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبحوزته سكين، وهو السلاح المستخدم في الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.