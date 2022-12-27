محافظ الإسماعيلية يعقد اجتماعًا تنسيقيًّا لاستقبال موسم حصاد القمح

الإسماعيلية- صبرى غانم

وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، واللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، واللواء هنري إبراهيم معاون المحافظ للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة ووكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية ومدير مديرية الزراعة ورؤساء المراكز والمدن والجهات المعنية بالاجتماع.

وخلال الاجتماع، تم عرض ومناقشة المعوقات التى واجهت المحافظة والمزارعين خلال موسم حصاد القمح 2022 والخاصة بنقص العمالة في شونة أبو سلطان لذا وجه بشارة بزيادة العمالة الخاصة بالشونة المذكورة، كما ناقش الاجتماع ضرورة تحديد سعر مناسب لإرْدب القمح لإرضاء المزارعين، وذلك وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وخلال الاجتماع، أكد بشارة على ضرورة مراعاة التوزيع العادل للأسمدة المخصصة للأراضي الزراعية، مشيرًا إلى ضرورة التنسيق بين مديريتي التموين والزراعة والبنك الائتمانى، وذلك لإدارة وتنظيم موسم حصاد القمح 2023.

كما كلف بشارة وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية بإعداد بيان نهائي للمساحات المزمع زراعتها بالقمح مع دراسة وافية لخصائص الأراضي الزراعية المنزرعة بالقمح.