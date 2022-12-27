اليوم السابع
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محافظ الإسماعيلية يعقد اجتماعًا تنسيقيًّا لاستقبال موسم حصاد القمح

الثلاثاء، 27 ديسمبر 2022 07:49 م
محافظ الإسماعيلية يعقد اجتماعًا تنسيقيًّا لاستقبال موسم حصاد القمح اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية
الإسماعيلية- صبرى غانم

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عقد اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية اجتماعًا تنسيقيًّا لاستقبال موسم حصاد القمح 2023 بمحافظة الإسماعيلية. 
 
وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، واللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، واللواء هنري إبراهيم معاون المحافظ للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة ووكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية ومدير مديرية الزراعة ورؤساء المراكز والمدن والجهات المعنية بالاجتماع. 
 
وخلال الاجتماع، تم عرض ومناقشة المعوقات التى واجهت المحافظة والمزارعين خلال موسم حصاد القمح 2022 والخاصة بنقص العمالة في شونة أبو سلطان لذا وجه بشارة بزيادة العمالة الخاصة بالشونة المذكورة، كما ناقش الاجتماع ضرورة تحديد سعر مناسب لإرْدب القمح لإرضاء المزارعين، وذلك وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. 
 
وخلال الاجتماع، أكد بشارة على ضرورة مراعاة التوزيع العادل للأسمدة المخصصة للأراضي الزراعية، مشيرًا إلى ضرورة التنسيق بين مديريتي التموين والزراعة والبنك الائتمانى، وذلك لإدارة وتنظيم موسم حصاد القمح 2023. 
 
كما كلف بشارة وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية بإعداد بيان نهائي للمساحات المزمع زراعتها بالقمح مع دراسة وافية لخصائص الأراضي الزراعية المنزرعة بالقمح.

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