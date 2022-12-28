اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 28 ديسمبر 2022 11:53 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

أوكرانيا: مرسوم بوتين لتسهيل حصول الأوكرانيين على الجنسية الروسية باطل

الأربعاء، 28 ديسمبر 2022 10:30 م
أوكرانيا: مرسوم بوتين لتسهيل حصول الأوكرانيين على الجنسية الروسية باطل وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ذكرت وزارة الخارجية الأوكرانية أن المرسوم الذي وقعه الرئيس الروسي في 26 ديسمبر بشأن إجراءات الحصول على الجنسية الروسية للمواطنين الأوكرانيين الذين يعيشون في الأجزاء التي تسيطر عليها روسيا خاليا في مناطق دونيتسك ولوهانسك وزابوريجيا وخيرسون باطل ويشير إلى عدم استعداد روسيا للمفاوضات.


وقالت الوزارة في بيان -وفق ما نقلته وكالة أنباء إنترفاكس يوكرين الأوكرانية اليوم الأربعاء- "إن المرسوم الذي يوافق على الإجراءات المبسطة للتخلي عن الجنسية الأوكرانية والحصول على الجنسية الروسية باطل ويشير إلى عدم رغبة روسيا في التفاوض ورغبة قيادتها في مواصلة الحرب وضم أراضي أوكرانيا والاستيعاب القسري والإبادة الجماعية".


وأضافت وزارة الخارجية الأوكرانية أن فرض الجنسية الروسية قسريًا على الأوكرانيين الذين وجدوا أنفسهم نتيجة للحرب الروسية في ظروف غير إنسانية وحُرموا من الحق الأساسي في اختيار الجنسية بحرية، يؤكد طبيعة النظام الروسي الشمولي".


وأفادت بأن "إجراء إصدار جوازات سفر روسية للأطفال والمراهقين الأوكرانيين الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و 18 سنة، الذين نقلوا قسراً إلى الأراضي الروسية، قد أُدخلت دون موافقتهم، وهو انتهاك صارخ للأساسيات حقوق الإنسان وإثبات الإبادة الجماعية للأوكرانيين التي ارتكبتها روسيا" -على حد قول البيان.


وتدين وزارة خارجية أوكرانيا بشدة تقديم هذه الوثيقة، وتعتبرها جريمة أخرى لروسيا ضد سيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية، وتنتهك بشكل صارخ دستور وقوانين أوكرنيا ومعايير القانون الدولي الحالية للقانون الدولي والتزامات روسيا الدولية.


بوتين

الجنسية الروسية

روسيا

حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اسباب حرب روسيا واوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا واوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب اوكرانيا

حرب روسيا على اوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

الحرب العالمية الثالثة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة