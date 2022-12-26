أوكرانيا تقترح عقد "قمة سلام" بحلول نهاية فبراير المقبل بوساطة أممية

وكالات

صرح وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، اليوم الاثنين، إن السلطات الأوكرانية ترغب في عقد "قمة سلام" بحلول نهاية فبراير المقبل.

وقال كوليبا "يفضل أن تكون على منصة الأمم المتحدة مع الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش كوسيط محتمل".