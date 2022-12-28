اليوم السابع
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أكاديمية مصر للطيران للتدريب تنجح بتجديد اعتماد الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران

الأربعاء، 28 ديسمبر 2022 01:47 م
أكاديمية مصر للطيران للتدريب تنجح بتجديد اعتماد الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران مصر للطيران
كتبت رحاب نبيل

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نجحت أكاديمية مصر للطيران للتدريب في تجديد إعتماد الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران " إيازا " لأجهزة الطيران التمثيلي: A320 (neo /ceo), B737-800, B777 200ER.
 
كما نجحت الأكاديمية في الحصول على اعتماد إضافة خاصية UPRT لجهاز الطيران التمثيلي A330-200 و ذلك ليتوافق مع أحدث التشريعات المحلية والدولية، حيث أشاد وفد الوكالة الأوروبية بكفاءة أجهزة الطيران التمثيلى بالأكاديمية.
 
يذكر أن أكاديمية مصر للطيران للتدريب اجتازت اختبارات شركة SGS الدولية شهر سبتمبر الماضي، وذلك لتجديد اعتمادات شهادة ISO (أيزو) فى مجالات أنظمة الجودة والبيئة والسلامة والصحة المهنية دون وجود أى ملاحظات.
 
وأشادت شركة SGS المانحة لشهادات الأيزو بنظم العمل داخل أكاديمية مصر للطيران للتدريب، كما أشادت بالتزام الإدارة العليا بتطبيق أنظمة الجودة العالمية والمحلية إيماناً بأن ذلك من شأنه الارتقاء بخدمات شركات مصر للطيران المختلفة ومنها عناصر المنظومة التدريبية.

أكاديمية مصر للطيران للتدريب

الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران

أجهزة الطيران التمثيلي

شهادة الأيزو



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