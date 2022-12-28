أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 28-12-2022

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 28-12-2022.

إيقاف تداول 3 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية ، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: بي أي دي-البدر للاستثمار والتنمية، الصخور العربية للصناعات البلاستيكية، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية.

البورصة تربح 6.5 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات محلية، وسط أحجام تداول متوسطة، وربح رأس المال السوقي 6.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 959.251 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 538.2 مليون ورقة مالية بقيمة 1.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 47.7 ألف عملية لعدد 206 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 84.05% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.75%، والعرب على 6.2%، واستحوذت المؤسسات على 30.15% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 69.84%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 44.5 مليون جنيه، 31.1 مليون جنيه، 832.5 ألف جنيه، 39.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 96.3 مليون جنيه، 19.9 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 14578 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 2601 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 17717 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 5997 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.09% ليغلق عند مستوى 2791 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.07% ليغلق عند مستوى 4130 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 3562 نقطة، وانخفض مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 1275 نقطة.

وصعدت أسهم 93 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 38 شركة، ولم تتغير مستويات 75 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- ارابيا انفستمنتس هولدنج بسعر إغلاق 0.419 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.99%.

- الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول بسعر إغلاق 0.512 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.44%.

- المطورون العرب القابضة بسعر إغلاق 0.466 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.39%.

- مينا للاستثمار السياحي والعقاري بسعر إغلاق 1.051 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.27%.

- الزيوت المستخلصة ومنتجاتها بسعر إغلاق 2.059 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.59%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 8.680 جنيه بنسبة تراجع بلغت 17.41%.

- ماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال بسعر إغلاق 3.270 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.03%.

- مصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر بسعر إغلاق 17.770 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.06%.

- مستشفى النزهة الدولي بسعر إغلاق 8.500 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.97%.

- العربية للخزف-سيراميكا ريماس بسعر إغلاق 0.871 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.68%.