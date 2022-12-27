اليوم السابع
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الثلاثاء، 27 ديسمبر 2022 01:39 م
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OPPO تنفى خروجها من السوق المصرى.. وتعلن عن استثمارات جديدة

الثلاثاء، 27 ديسمبر 2022 01:01 م
OPPO تنفى خروجها من السوق المصرى.. وتعلن عن استثمارات جديدة أوبو - ارشيفية
كتبت هبة السيد

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أعلنت شركة OPPO أنه لا صحة على الإطلاق حول ما تم تداوله من شائعات في بعض منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية حول نية الشركة الخروج من السوق المصري.
 
وتؤكد شركة OPPO أن كل أنشطة الشركة وأعمالها في مصر تسير بشكل طبيعي واعتيادي، حيث تعتبر السوق المصري أحد أهم الأسواق الواعدة في المنطقة وأن لديها ثقة كبيرة في الإمكانيات الكبيرة المتوافرة فيه، وتلتزم الشركة على الدوام بتقديم أفضل المنتجات والخدمات لقطاع واسع من عملائها في مصر بعد تحقيق العديد من النجاحات خلال الأعوام السابقة، وتخطط OPPO للاستمرار في استراتيجيتها الطموحة في مصر خلال الفترة القادمة.
 
وقالت الشركة فى بيان إنها ستواصل البحث عن المزيد من فرص العمل مع الشركاء المحليين، وتستمر أوبو التزامها بتلبية متطلبات المستخدمين المصريين وستسعي دائما لتقديم منتجات وخدمات عالية الجودة في السوق المصري.
 
وسوف تتخذ الشركة كل الخطوات اللازمة للتحقق من مصدر هذه الشائعات لحماية حقوق ملكية العلامة التجارية.

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