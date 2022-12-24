اليوم السابع
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السبت، 24 ديسمبر 2022 07:18 م
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المشى 10 آلاف خطوة يوميًا يقلل احتمالات الإصابة بمرض السكر

السبت، 24 ديسمبر 2022 07:00 م
المشى 10 آلاف خطوة يوميًا يقلل احتمالات الإصابة بمرض السكر مرض السكر
كتبت فاطمة خليل

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كشفت دراسة جديدة عن أن المشى 10 آلاف خطوة فى اليوم يقلل بشكل كبير من احتمالات الإصابة بمرض السكري من النوع الثانى، خاصة بين النساء، وفقًا لموقع "Health".
 
وحللت الدراسة بيانات تطبيق معدل اللياقة البدنية ومعدلات مرض السكري من النوع الثانى من المشاركين في برنامج بحثي على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أفادت البيانات بأن النساء اللواتي يسجلن خطوات أكثر كل يوم كان لديهن خطر أقل للإصابة بمرض السكري.
 
قال المؤلف الرئيسي الدكتور أندرو بيري، من بحوث فاندربيلت المترجمة لأمراض القلب والأوعية الدموية الأمريكي "لقد درسنا العلاقة بين النشاط البدني ومرض السكري من النوع 2 من خلال نهج مبتكر باستخدام بيانات من الأجهزة القابلة للارتداء المرتبطة بالسجلات الصحية الإلكترونية". 
 
وأضاف: "وجدنا أن الأشخاص الذين يقضون وقتًا أطول في أي نوع من النشاط البدني لديهم مخاطر أقل للإصابة بمرض السكري من النوع 2 وتُظهر بياناتنا أهمية تحريك جسمك كل يوم لتقليل خطر الإصابة بمرض السكري".
 
جاءت البيانات من أكثر من 5600 شخص، 75٪ منهم من النساء، ممن كانوا جزءًا من برنامج أبحاث All of Us التابع للمعاهد الأمريكية للصحة بين عامي 2010 و2021.
 
على مدى أربع سنوات، وجد الباحثون 97 حالة جديدة من مرض السكري بين 5600 شخص في هذه الدراسة الجديدة.
ووجدت الدراسة أن الأشخاص الذين يبلغ متوسط عدد خطواتهم يوميًا 10700 - ما يزيد قليلاً عن 5 أميال - كانوا أقل عرضة بنسبة 44٪ للإصابة بمرض السكري من النوع 2 مقارنة بأولئك الذين لديهم 6000 خطوة.
 

المشى 1000 خطوة يوميا

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