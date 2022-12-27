4 دقائق مدة الاستحمام فى السويد لتوفير الطاقة.. وساعات رملية لضمان عدم التجاوز

نشرت صحيفة ايتسيدور خبرًا عن رغبة الحكومة السويدية فى تقليل مدة استخدام المواطنين للحمام وقت الاستحمام ليصل إلى 4 دقائق على الأكثر، من أجل المساهمة فى توفير الكهرباء، المستخدمة فى تسخين المياه، وتقليل استخدام الطاقة.

وأعلنت بلدية كريستيانستاد رغبتها مساعدة الناس فى عدم الاستحمام لفترة طويلة، من خلال تسليم ساعة رملية للمستأجرين للشقق وارتداءها أثناء الاستحمام للتنبيه على انتهاء مدة الأربع دقائق.

فيما أطلقت وزيرة البيئة السويسرية سيمونيتا سوماروجا، اقتراحًا الشهر الماضى، حيث دعت المواطنين بالمساهمة فى خفض استهلاك الطاقة واتخاذ مجموعة من التدابير من بينها إيقاف تشغيل الكمبيوتر فى حال عدم استخدامه، وإطفاء الأنوار والاستحمام الجماعى مقترحة أن يستحم شخصان أو ثلاثة أو أكثر معًا بهدف تقليل استهلاك الطاقة، بحسب صحيفة التايمز البريطانية.⁠

⁠

وفى محاولة لايجاد حلول وبدائل لـ الغاز الروسى، أقر الاتحاد الأوروبى خطة طوارئ لتقليص استهلاك الغاز، مع نقص الطاقة الذى سيتفاقم مع دخول فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة، حيث وافقت الدول الأعضاء على خفض طلبها على الغاز بنسبة 15% مقارنة بمتوسط استهلاكها فى السنوات الخمس الماضية، بين 1 أغسطس 2022 و31 مارس 2023، مع اتخاذ تدابير من اختيارهم.

واتفقت الدول الأعضاء على إعطاء الأولوية للتدابير التى لا تؤثر على العملاء المحميين مثل الأسر والخدمات الأساسية لعمل المجتمع مثل الكيانات الحيوية والرعاية الصحية والدفاع، وتشمل التدابير الممكنة الحد من استهلاك الغاز فى قطاع الكهرباء، وتدابير لتشجيع تبديل الوقود فى الصناعة، وحملات توعية وطنية، والالتزامات المستهدفة للحد من التدفئة والتبريد، والتدابير القائمة على السوق مثل المزادات العلنية بين الشركات.