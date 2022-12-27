21 فبراير النطق بالحكم فى محاكمة 11 متهما بخطف شخص بسبب خلافات مالية بالجيزة

كتب أحمد إسماعيل

حجزت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار عبد الناصر حسنين صالح محاكمة 11 شخصا، بينهم سيدة، لاتهامهم بخطف المجنى عليه "ياسين م" بسبب خلافات مالية لجلسة 21 فبراير للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار عبد الناصر حسنين صالح وعضوية المستشارين حسين فاضل ووعمر محمد سلامه

وكانت النيابة العامة بالجيزة قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بخطف المجني عليه، وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية، أن المتهمين اقتحموا منزل المجني عليه وخطفوه داخل سياره واتجهوا به لمسكن المتهمه رقم 11 في أمر الإحالة علي أثر خلافات بينهم وأجبروه علي توقيع إيصالات أمانه وعقود بيع وعمل بعد الاعتداء عليه بالضرب وتهديده بالايذاء.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين اتهامات بخطف المجني عليه واحتجازه لمدة 5 أيام والتعدي عليه بالضرب والتعذيب وانتحال صفة ضباط بقطاع الأمن الوطني وتعدوا علي حرمة الحياة الخاصة للمجني عليه وبناء على ذلك تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 7 متهمين وملاحقة 4 متهمين.