وكيل وزارة التعليم بالغربية يشهد انطلاق تصفيات مسابقة التحدث بالفصحى

الغربية مصطفى عادل

شهد ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، فعاليات انطلاق تصفيات مسابقة التحدث بالفصحى على مستوى المديرية، والتى تقام بمدرسة الشهيد محمد إبراهيم الخولى الثانوية العسكرية (الأحمدية الثانوية سابقًا)، بإشراف وتنفيذ توجيه عام اللغة العربية بالمديرية، وتنسيق إدارة العلاقات العامة بالمديرية.

و ضمت المسابقة جميع الطلاب الفائزين الذين اجتازوا الاختبارات فى الإدارات التعليمية العشر، وحققوا الفوز على إدارتهم، حيث شارك فى التصفيات من المرحلة الإعدادية 14 طالبا وطالبة، ومن المرحلة الثانوية 11 طالبا وطالبة، هذا وسيتم إعلان النتيجة النهائية للتصفيات على مستوى المديرية، تمهيدًا لتصعيد الفائزين للمشاركة فى التصفية النهائية على مستوى الجمهورية نهاية شهر يناير المقبل.

رافق وكيل الوزارة خلال الفعاليات، محمد حمودة، مدير إدارة الأمن بالمديرية، وحسين الجبالى، موجه عام اللغة العربية.

وكان قد اجرى فتحى أبو هندى، مدير عام التعليم الفنى بالغربية، جولة لمتابعة عدد من المدارس بطنطا للوقوف على سير العملية التعليمية، حيث تفقد مدرسة طنطا الفنية الفندقية، التابعة للإدارة التعليمية بغرب طنطا، كما شهد فعاليات تدريب المحققين الخارجين لمدارس الجدارات بالتعليم الفني.

من ناحية أخرى، قام الدكتور السيد العراقى، مدير عام الشئون التنفيذية والقائم بعمل مدير عام التعليم العام، بزيارة ميدانية لمدارس إدارة قطور التعليمية، حيث تمت متابعة مدرسة سملا الابتدائية المشتركة رقم 2، حيث تفقد الفصول الدراسية واستمع للشرح المقدم من المعلمين لمتابعة مدى تحصيل الطلاب للمواد الدراسية المقدمة لهم للوقوف على مستوى إدراك الطلاب العلمى، وإجادة المعلمين لاستخدام أساليب التعلم وحضر حصة لغة عربية ورياضيات وعلوم ثم تابع التقييمات الصفوف الأولى.

كما تفقد "العراقي" حجرات الأنشطة المختلفة مؤكدا تفعيل ممارسات الأنشطة التربوية واليوم الرياضى والثقافى بالمدارس للتحفيز والابتكار وغرس روح التعاون بين الطلاب، وشدد على ضرورة الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسى الأول وكذلك الالتزام بعوامل الأمن والسلامة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتذليل أية صعاب تواجه الطلاب وضمان حسن سير العملية التعليمية.