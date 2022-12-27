بلجراد (أ ش أ)

قال وزير الدفاع الصربى، ميلوش فوسيفيتش، إن بلجراد ستدافع عن سيادتها ووحدة أراضى البلاد والصرب "أين ما كانوا".

وأعلن فوسيفيتش - في تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الثلاثاء، أن رئيس صربيا، ألكسندر فوتشيتش، قد أمر الجيش وقوات الأمن برفع التأهب القتالي إلى الدرجة القصوي بسبب توتر الوضع على الحدود مع كوسوفو. وأكد أنه أمر بوضع كل الوحدات العسكرية فى حالة تأهب قتالي، وفقا للأمر الذى أصدره الرئيس والقائد الأعلي للقوات المسلحة.

من جهتها، وضعت سلطات كوسوفو، قواتها المسلحة في حالة تأهب قصوي.

ووصف رئيس الأركان الصربي الجنرال ميلان مويسيلوفيتش - وفقا لقناة (فرانس 24) الفضائية، اليوم الثلاثاء، الوضع في المنطقة الحدودية مع كوسوفو بـ"الصعب والمعقد".

وكانت كوسوفو وهي دولة لم تعترف بلجراد باستقلالها، مسرحا للعديد من التوترات التي سببها الصرب الغاضبون من اعتقال شرطي سابق.

يذكر أن رئيس الأركان الصربي الجنرال ميلان مويسيلوفيتش أعلن - في وقت سابق - أن الرئيس أمره بالتوجه إلى المنطقة الحدودية مع كوسوفو.

وأضاف أن "المهام التي أوكلت إلى الجيش الصربي ... دقيقة وواضحة وسيتمّ تنفيذها بالكامل".