وأعلن فوسيفيتش - في تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الثلاثاء، أن رئيس صربيا، ألكسندر فوتشيتش، قد أمر الجيش وقوات الأمن برفع التأهب القتالي إلى الدرجة القصوي بسبب توتر الوضع على الحدود مع كوسوفو.

وأكد أنه أمر بوضع كل الوحدات العسكرية فى حالة تأهب قتالي، وفقا للأمر الذى أصدره الرئيس والقائد الأعلي للقوات المسلحة. 
من جهتها، وضعت سلطات كوسوفو، قواتها المسلحة في حالة تأهب قصوي.