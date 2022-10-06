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الرئيس الصربي: طلبت من الاتحاد الأوروبي استثناء بلادنا من العقوبات على إمدادات النفط الروسي

الخميس، 06 أكتوبر 2022 09:35 م
الرئيس الصربي: طلبت من الاتحاد الأوروبي استثناء بلادنا من العقوبات على إمدادات النفط الروسي فوتشيتش
كتب أحمد عرفة

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أكد الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش أنه طلب من قادة الاتحاد الأوروبي استثناء بلاده من الالتحاق بالعقوبات المفروضة على إمدادات النفط الروسي، وفقا لروسيا اليوم.

وقال الرئيس الصربي: "أثناء مناقشة تحديات أمن الطاقة هنا أمام المستشار الألماني أولاف شولتز وقادة آخرين، حاولت النضال من أجل مصالح بلدي وطلبت استثناء لصربيا، ولكن هناك بعض دول الاتحاد الأوروبي التي لا تريد للاستماع إلى مبرراتنا، آمل أن يعيدوا النظر في قرارهم قبل الأول من ديسمبر، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فلا يزال من المفيد لنا أن نكون هنا ونعبر عن آرائنا في مختلف القضايا".

وتابع الرئيس الصربي: "لا أحد يطرح سؤال رؤساء منصة التفاوض حول الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، أو التفاوض بعد الآن، فهناك سؤال واحد فقط، لماذا لم تؤيد العقوبات؟ بصراحة، هذا هو السؤال الوحيد، وأنا أفهم موقف الاتحاد الأوروبي، إنهم بشكل غير رسمي منخرطون في صراع مع روسيا، يريدون أن تكون لديهم كتلة واحدة، بينما تناسينا وضعنا في عام 1999، البعض يفهم تفاصيل وضعنا، لكن الغالبية لا تفهم".


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