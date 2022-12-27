وزير التعليم العالى يتفقد جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

زار الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر، لتفقد سير العملية التعليمية داخل الجامعة، وكان في استقباله الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس الجامعة، بحضور الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، والدكتور محمد عبدالمنعم رسلان، عميد كلية تكنولوجيا الخدمات السياحية والفندقية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

واستمع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لشرح مفصل من الدكتور عادل زين الدين، عن الجامعة ومنشآتها وبرامجها التعليمية، مبديا سعادته بما تحقق على أرض الواقع من إنجازات ونجاحات، مؤكدا أن الوزارة لا تألو جهدا في دعم جامعة طيبة التكنولوجية، حتى تستطيع تقديم خدمة تعليمية راقية لأبنائنا الطلاب، وناقش الوزير التحديات التي تواجه جامعة طيبة التكنولوجية، سواء في العملية التعليمية أو في البنية التحتية، ووعد بحلها في القريب العاجل.

وكان قد استقبل الدكتور حمدي محمد حسين رئيس جامعة الأقصر، زيارة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور بمقر الإدارة المركزية بالجامعة، حيث تفقد الوزير منشآت الجامعة بمدينة طيبة شمالي المحافظة، منها مبنى كلية الطب الذي تم إنشاؤه كبناء صديق للبيئة، وقاعات التدريس وقاعات امتحان الـOSCE التي تتفرد بها كلية طب الأقصر.

والتقى وزير التعليم العالي خلال زيارته لجامعة الأقصر، من الطلاب الوافدين من السودان الشقيق، واستمع لآرائهم حول تحصيلهم الدراسي في طب الأقصر، معربًا عن سعادته بضم الكلية طلاب وافدين في أول عام دراسي لها، كما تفقد كلية العلوم والتي حصلت على موافقة مجلس الوزراء بإنشائها، واستمع الوزير لشرح استشاري ومهندسي المشروعات الجامعية بطيبة، حول المنشآت الجاري تنفيذها، مشيدًا بالتوسعات التي تشهدها جامعة الأقصر، مؤكدًا أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لدعم العملية التعليمية والتوسع في إنشاء كليات تسهم في توفير مختلف التخصصات والمجالات المطلوبة لسوق العمل.



جولة الوزير بجامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر



وزير التعليم العالي والبحث العلمي خلال جولته بجامعة طيبة



وزير التعليم العالي والبحث العلمي يستمع لشرح رئيس جامعة طيبة



وزير التعليم العالي والبحث العلمي يشيد بجامعة طيبة التكنولوجية