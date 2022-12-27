وزيرة المالية السويدية تحذر من ركود قد يستمر لسنوات

وكالات

حذرت وزيرة المالية السويدية، إليزابيث سفانتيسون، من أن بلادها قد تواجه ركودا هذا الشتاء قد يستمر لسنوات، مستشهدة بالتوقعات التي تظهر الاضطرابات الاقتصادية الممتدة.

وحسب موقع روسيا اليوم، قالت سفانتيسون إن "السويد تواجه وضعا اقتصاديا صعبا، وإن البلاد من المحتمل أن تدخل في حالة ركود هذا الشتاء"، مشيرة إلى أن "ما تظهره التوقعات الآن هو أن الشتاء قد يطيل أمده أكثر مما كنا نظن من قبل".

وأضافت: "بالطبع، التوقعات غير مؤكدة بشكل دائم، ولكن في حالة أزمة الطاقة في جميع أنحاء أوروبا، وأسعار الطاقة المتقلبة والحرب في منطقتنا، تكون حالات عدم اليقين أكبر مما كانت عليه في السابق"، مبينة أن "الاقتصاد السويدي والأسر السويدية ستتعرض للضغط خلال السنوات القليلة المقبلة".

ولفتت إلى أنه ستجري زيادة بعض البرامج الحكومية، مثل مساعدة الطلاب، وإعانة المرضى، ومعاشات الشيخوخة. واعتبارا من فبراير، ستدفع الحكومة أيضا دعما لفاتورة الكهرباء.

وتتوقع وزارة المالية أن ينخفض ​​الناتج المحلي الإجمالي السويدي بشكل عام بنحو 0.7% العام المقبل، بينما من المتوقع أن يرتفع التضخم أعلى من التقديرات السابقة.

وتأتي تصريحات الوزيرة السويدية بعد إصدار المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية (NIER) توقعات تفيد بأن الركود الذي ستدخله البلاد في العام المقبل قد يستمر حتى عام 2025.