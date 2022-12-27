اليوم السابع
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"هدايا وحكاية" معرض أثرى بالمتحف القبطى للاحتفال برأس السنة الميلادية وعيد الميلاد

الثلاثاء، 27 ديسمبر 2022 01:24 م
"هدايا وحكاية" معرض أثرى بالمتحف القبطى للاحتفال برأس السنة الميلادية وعيد الميلاد القطع الأثرية
كتب محمد أسعد

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تحت عنوان ”هدايا وحكاية“ احتفل المتحف القبطي برأس السنة الميلادية وعيد الميلاد المجيد بافتتاح معرضا أثريا مؤقتا، ليلقي الضوء على عادة تقديم الهدايا والاحتفال بالمواليد الجدد كما يتناول ميلاد السيد المسيح والهدايا المقدمة له، ورمزية كل هدية وما تمثله من حياته عليه السلام.
 
وأوضحت جيهان عاطف مدير عام المتحف، أن المعرض يضم 12 قطعة أثرية مميزة من الآثار الموجودة بالمتحف، ومن المقرر أن يستمر لمدة شهر، مشيرةً إلى أبرز القطع التي يضمها المعرض؛ وهي مخطوط باللغة العربية يمثل ميلاد المسيح وزيارة المجوس له، وصليب من البرونز رسم عليه مشاهد من حياة السيد المسيح كالبشارة والميلاد، ودلاية من الذهب رسم عليها بشارة الملاك للعذراء مريم بميلاد السيد المسيح، وأيقونة تصور السيد المسيح يرتدي رداء الأسقفية كرئيس كهنة، وأخرى للقديس نيقولاوس المعروف باسم سانتا كلوز (بابا نويل).
 
وعلى هامش المعرض نظّم القسم العلمي بالمتحف محاضرة بعنوان ” البخور (حكمة القدماء): تقييم كفاءة البخور كمقاوم ومعالج لميكروبات الهواء" القتها داليا نبوي مسئول قسم الترميم بمتحف عواصم مصر، هذا بالإضافة إلى تنظيم ورشة صناعة البخور باستخدام النباتات العطرية المزروعة بحديقة المتحف، ومجموعة من الورش التعليمية والفنية للأطفال.
 
 
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