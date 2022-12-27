"مياه الأقصر" تشارك باجتماع منظومة الدعم الفنى للحلول المتكاملة

الأقصر – أحمد مرعى

شاركت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، بحضور اجتماع (video conference ) منظومة الدعم الفنى للحلول المتكاملة (IWSSTA) الممول من الوكالة الأمريكية، بحضور الدكتور أحمد معوض نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، واللواء المهندس محمد يحيي كمال سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر.

وتم خلال الاجتماع عرض الملاحظات الخاصة بالبرنامج، ومناقشة الملاحظات الخاصة بالشركات التابعة للوصول لأفضل نتائج مرجوة من البرنامج، وذلك بحضور فريق عمل شركة الأقصر (CORE TEAM) وبحضور الشركات التابعة، وذلك بهدف إنهاء تحليل متطلبات وفجوات النظام الخاصة ببرنامج (Maximo ) ومواكبة خطة الدولة للميكنة الرقمية الحديثة والعمل على الدمج بين الأصول الفنية وأوامر التشغيل والصيانة الخاصة بها، للوصول إلى أفضل خطط للإحلال والتجديد السنوية والخمسية.

فيما عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر، اجتماعاً تنسيقياً ضم كافة القيادات التنفيذية بمحافظة الأقصر بهدف التحضير لبدء أعمال مشروع الصرف الصحى المتكامل لقرى مركز إسنا ومركز الطود تمويل البنك الأفريقي، وخلال الاجتماع عرض اللواء مهندس محمد يحيي كمال سليمان، رئيس مجلس إدارة الشركة مشروع صرف صحي قرى البنك الأفريقي، على القيادات التنفيذية وممثلي الجهات المعنية بمحافظة الأقصر لخدمة عدد 10 قرى بمركزي إسنا والطود (الغريرة - الكيمان - طفنيس - أصفون - توماس 3 - المعلا - الدبابية - الشغب - العديسات قبلي - العديسات بحري) ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وتم خلال الاجتماع توضيح مكونات المشروع والقرى المخدومة بالمشروع، وتم إستعراض نطاق خدمة كل قرية ومسارات خطوط الطرد وشبكات الإنحدار وأماكن محطات الرفع، وتم مناقشة موقف البدء والتنفيذ وقام الحضور بمناقشة خطة عمل الشركات المنفذة وآلية التنفيذ، وأبدى الجميع من الحضور تقديم كافة أوجه الدعم للشركات المنفذة للمشروع، وتسهيل كافة الإجراءات المطلوبة لاستخراج التصاريح والتراخيص، لتحقيق أكبر استفادة من المشروع لخدمة المواطنين طبقا لما هو مستهدف بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتنفيذً توجيهات رئيس الجمهورية.