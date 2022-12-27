مصرع سائق وإصابة تباع فى انقلاب سيارة على الصحراوى الشرقى بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

شهد الطريق الصحراوى الشرقى دائرة مركز أخميم شرقى محافظة سوهاج إنقلاب سيارة نقل نتج عن الحادث وفاة قائد السيارة وإصابة مرافقه بإصابات متفرقة بالجسم تم نقل الجثة إلى مستشفى أخميم المركزى وكذلك المصاب تم الدفع بقوات إدارة المرور إلى مكان الحادث وتم إعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج قد تلقت بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة على الطريق الصحراوى الشرقى دائرة مركز شرطة أخميم شرقى محافظة سوهاج ووجود متوفى ومصاب وتم الإنتقال لمكان الحادث عن طريق مأمور مركز شرطة أخميم وتمت متابعة الحادث وأخطرت الجهات المعنية لإعمال شؤنها.

وبالفحص تبين من خلال التحريات الأولية التي أشرفت عليها إدارة المباحث الجنائية بالتعاون مع إدارة المرور وإدارة تأمين الطرق ووحدة مباحث مركز شرطة أخميم بإنقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الشرقي دائرة مركز أخميم ووجود متوفى ومصاب حيث تبين أنه أثناء سير السيارة نقل " قيادة المدعو علي ع غ 61 سنة سائق ويقيم بمحافظة الجيزة محملة ببلدور خرساني أختلت عجلة القيادة بيده وإصطدم بالحاجز الخرساني المجاور للطريق مما نتج عنه إنقلابها علي جانب الطريق وسقوط حمولتها بالكامل.

نتج عن الحادث وفاة قائد السيارة وإصابة مرافقة المدعو عبد الرحمن . م. ا 25 سنة تباع السيارة ويقيم بمحافظة الجيزة " بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم " تم الدفع بقوات إدارة المرور إلى مكان الحادث وتم رفع أثاره.

تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة بينما تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم والحالة العامة له مستقرة تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.