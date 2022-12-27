مسئول بريطاني محذرا من اقتراب سيطرة الصين على تايوان: عواقب كارثية

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حذر النائب البريطاني ورئيس لجنة الدفاع في مجلس العموم توبياس إلوود، من أن الصين ستحاول السيطرة على تايوان بالقوة خلال عامين، في الوقت الذي يحذر فيه كبار المسؤولين الحكوميين من عواقب "كارثية" على اقتصاد المملكة المتحدة إذا حدث ذلك.

ونقلت صحيفة "إكسبريس" البريطانية، قول النائب البريطاني -في تغريدة على موقع "تويتر" اليوم الثلاثاء- إن "الغزو الصيني لتايوان سيؤدي إلى انعدام الأمن العالمي وسيكون له عواقب وخيمة على المملكة المتحدة".

وأضاف إلوود: "منذ عام توقعت أن تغزو روسيا أوكرانيا مع عواقب وخيمة على المملكة المتحدة والغرب. في المسار الحالي، أتوقع أن الصين ستحاول الاستيلاء على تايوان بالقوة في العامين المقبلين - مع تداعيات أكبر بكثير على المملكة المتحدة وإطلاق حقبة جديدة من انعدام الأمن العالمي".

وأوضحت الصحيفة - في تقرير على موقعها الإلكتروني - أنه في حالة غزو الصين لتايوان، فمن المرجح أن تفرض بريطانيا عقوبات صارمة على الصين، وفق ما كشف عنه مسؤولون في الحكومة البريطانية لصحيفة "ذا تايمز"، والذين حذروا من أن الشركات البريطانية، التي يستورد الكثير منها سلعًا مهمة من الصين وتايوان، ستتأثر بشكل كبير بصعوبة التجارة.

ونقلت عن مسؤول كبير في مقر الحكومة في "وايت هول" قوله إنه "إذا وصلت إلى مستوى من العلاقات المتدهورة مع الصين الآن، فلن تكون هناك شركة لن تتأثر سلاسل التوريد الخاصة بها بشكل كبير، حيث نتحدث عن العقوبات والصعوبات في التجارة".