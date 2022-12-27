وأكد المركز ـ فى بيان عبر موقعه الإلكترونى، وفقا لوكالة الأنباء الليبية، أن أقسام الأمراض المعدية لم تبلغ عن أية حالة لهذا المرض في ليبيا.

وجدري القردة هو مرض فيروسي حيوانى المنشأ يظهر بشكل رئيس فى مناطق الغابات الاستوائية المطيرة في وسط وغرب إفريقيا وينتقل أحيانًا إلى مناطق أخرى،

يصاحب مرض جدرى القردة عادة سريريًا الحمى والطفح الجلدي وتضخم الغدد الليمفاوية وقد يؤدي إلى مجموعة من المضاعفات الطبية، عادة ما يزول من تلقاء ذاته وتستمر أعراضه من 2 إلى 4 أسابيع، ينتقل فيروس "جدري القردة" إلى الإنسان من خلال المخالطة الوثيقة لشخص أو حيوان مصاب أو مواد ملوثة بالفيروس.