مدير تعليم المنوفية يستقبل قيادات التربية الاجتماعية بالوزارة وجامعة حلوان

عقدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية اليوم اللقاء المهنى للموجهين الأوائل والموجهين ومسئولى مكاتب الخدمة والأخصائيين.

يأتى اللقاء تحت رعاية محمود الفولى مدير المديرية والدكتور حسن الخولى وممدوح الجابرى مدير عام الشئون التنفيذية وبناء على خطة التوجيه العام للتربية الاجتماعية وبالتعاون مع الإدارة العامة للتربية الاجتماعية، وبحضور الموجه العام أحمد سرحان، والموجه الأول حسام الشنوانى ومسئول مكتب الخدمة الاجتماعية المدرسية وعبد الرحمن سعيد.

كما حضر اللقاء عاطف سلامة مدير الإدارة العامة للتربية الاجتماعية، أمين الدسوقى مدير إدارة مكاتب الخدمة الاجتماعية المدرسية، الدكتور يسرى شعبان عبد الحميد عميد كلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان سابقًا.

وتحدث عاطف سلامة عن أهمية الدور الذى يقوم به الأخصائى الاجتماعى بالمدارس وأهمية تفعيله ليفخر الأخصائى الاجتماعى بعمله وتأثيره الفاعل فى العملية التعليمية.

وبعد ذلك تحدث أمين الدسوقى عن النظريات الحديثة فى خدمة الفرد وتأثير العمل بها على الحالات الفردية التى يباشرها الأخصائى الاجتماعى بالمدرسة أو بمكاتب الخدمة.

ثم تحدث الدكتور يسرى شعبان عبد الحميد حول أهمية إحداث تطوير فى منظومة العمل لنساير العصر الحديث والأيقاع السريع للحراك الاجتماعى وأهمية ربط النظرية بالتطبيق.

وفى الختام تحدث محمود الفولى وثمن مجهودات التربية الاجتماعية بمدارس المنوفية، مؤكدا على أهمية دور الآخصائى الاجتماعى فى النهوض بالعملية التعليمية من خلال رعايته للطلاب كأفراد وجماعات.