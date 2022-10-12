مدير تعليم المنوفية يتابع بعض مدارس تلا والشهداء ويحيل مدير مدرسة للتحقيق

المنوفية - محمد فتحى

تابع محمود الفولي مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، بعض مدارس إدارة تلا التعليمية وهي مدرسة عبد الفقي بكمشيش ومدرسة إبراهيم أحمد علي أبو حمامة الإعدادية ومدرسة السادات الإعدادية والثانوية بميت أبو الكوم.

ورافقه في الزيارة المهندس أحمد الشناوى مدير عام ادارة تلا التعليمية، حيث حضروا طابور الصباح وتابعوا فقرات الإذاعة المدرسية والتي تضمنت فقرات دينية وإلقاء شعر واحتفالية بذكري انتصارات أكتوبر وتحية العلم.



وقد أثنى مدير مديرية التربية والتعليم علي الأداء المتميز والرائع للطالبات في البرنامج الإذاعي.



كما تابع مدرسة سرسموس الإعدادية المشتركة بإدارة الشهداء، وهي إحدى المدارس التي تم تطويرها ضمن مشروع حياة كريمة، وأكد علي ضرورة متابعة الحالة العامه للنظافة بالمدرسة وجميع مرافقها، وانتظام حضور الطلاب والمعلمين والعاملين بها وبذل كل الجهود لخدمة العملية التعليمية.

علي جانب آخر، أحل مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، مدير إحدى المدارس للتحقيق بالشئون القانونية، لتقصيره في مهام عمله.



