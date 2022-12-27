محافظ قنا يوضح الموقف التنفيذى لمشروع مدينة الأمل على أرض الواقع

قنا صابر سعيد

عقد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا ، المؤتمر التعريفي الخاص بمدينة الأمل بنجع حمادي، وذلك بمقر الصالة المغطاة بمجمع مصانع الألومنيوم، بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وعدد من القيادات التنفيذية المعنيين بملف مدينة الأمل، وممثلي شركات المرافق والبنية التحتية، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات الجمعيات المستفيدة من مشروع مدينة الأمل.

استعرض الداودى، خلال المؤتمر الخطوات والإجراءات التي نفذتها المحافظة منذ عام 2020 وحتي الآن، بدءا من الاجتماعات التنسيقية مع رؤساء الجمعيات، مرورا بطرح كراسات الشروط، ثم إجراء القرعة العلنية لتوزيع الأراضي وإذاعتها مباشرةً علي صفحة المحافظة لتأكيد مبدأ الشفافية، تلاها بدء تسليم الأراضي للمستفيدين، ثم قيام محافظ قنا بالتعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ أعمال تمهيد الطرق، ووضع حجر أساس المشروع، ثم متابعة محافظ قنا لأعمال تمهيد الطرق علي أرض الواقع من خلال الجولات التفقدية، وصولا إلي توقيع بروتوكول تعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي خلال شهر نوفمبر الماضي، لتنفيذ شبكات المياه والصرف الصحي بالمدينة، وقيام شركة المياه ببدء عمل الجسات الأرضية لبدء تنفيذ الشبكات.

وعرض المؤتمر فيديو توضيحيا حول الموقف التنفيذي لمدينة الأمل، تضمن تصوير كامل للمدينة موضح به أعمال تمهيد الطرق التي نفذتها الهيئة العربية للتصنيع في المجاورات التسع التي تضمه المدينة، وإجمالي أطوال الطرق بكل مجاورة.

وقال الداودي، إن المحافظة حريصة علي مصالح أعضاء الجمعيات المستفيدين من أراضي مشروع مدينة الأمل، وأننا لم ولن نتواني لحظة عن اتخاذ الخطوات اللازمة في سبيل تحقيق أحلام المستفيدين من المشروع، والتي انتظروها منذ أكثر من 20 عاما، مؤكدا أن المحافظة اتخذت خطوات استباقية من حيث ابرام التعاقدات مع الشركات المنفذة لأعمال البنية التحتية، علي الرغم من تأخر الجمعيات في سداد المبالغ المُستحقة.

وأعلن محافظ قنا، خلال المؤتمر عن الانتهاء من صياغة بنود العقد الخاص بقطع أراضي مدينة الأمل، داعيا أعضاء الجمعيات المتأخرين عن سداد المبالغ المالية المستحقة، سرعة دفع نسبة 20٪؜ من قيمة قطعة الأرض طبقا لما ورد بكراسة الشروط، حتي يتسني لهم استلام العقود الخاصة بهم، مؤكدا أن المحافظة مُلتزمة بتسهيلات الدفع التي تم الاتفاق عليها والإعلان عنها سابقا، وأن الموعد النهائي لسداد تلك المبالغ المستحقة هو 30 يونيو المقبل، وسيتم سحب قطع الأراضي ممن لم يسدد نسبة الـ 20 ٪؜ قبل انتهاء هذا الموعد.

وقدم ممثلو الجمعيات الحاضرين شكرهم لمحافظ قنا على جهوده فى إحياء مشروع مدينة الأمل وما قام به علي مدار السنوات الثلاثة الماضية للوصول إلي الوضع الحالي لموقع المدينة، مؤكدين أنه لولا الجهود التي بذلها السيد المحافظ لما أصبحت المدينة كما هي عليه الآن، وذلك من واقع مشاهدتهم للفيديو التوضيحي لما تم انجازه بمدينة الأمل حتي الآن.