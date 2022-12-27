حياة كريمة .. محافظ قنا يشهد إطلاق برنامج "فرصة" بقرية المراشدة

فريق المحافظات

شهد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، إطلاق برنامج "فرصة" بقرية المراشدة التابعة لمركز الوقف تحت شعار (مبادرة قرية بلا فقر) للتمكين الاقتصادى للأسر الأولى بالرعاية لقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بقنا ومؤسسة التكافل الاجتماعي، جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وأحمد غفران مدير عمليات برنامج فرصة بوزارة التضامن الاجتماعي، والشيخ ماهر علي جبر، وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة تنفيذ مبادرة حياة كريمة، والمهندسة إيمان محمد علي، المقرر المناوب للمجلس القومي للمرأة وعزت السيد محمد، رئيس مدينة الوقف، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة وجمع غفير من سيدات وأهالى مركز الوقف.

وتفقد محافظ قنا عددا من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الممولة من برنامج "فرصة" بمختلف المجالات، مؤكدا أن برنامج «فرصة» أحد أهم برامج وزارة التضامن الاجتماعى الذى يعمل على دعم التمكين الاقتصادى والاستثمار فى الأفراد المستهدفين من خلال تعديل سلوكهم وتشجيعهم علي الدخول في الأنشطة الإنتاجية والانتقال من شبكة الحماية إلى الاستقلال المادي عبر تطوير رأس المال البشرى، والثقافة المالية والمهارات الحياتية والتدريب والاستثمار في الأعمال التجارية الجماعية والصغيرة الخاصة.

وأضاف الداودى، أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تعد مشروع قومى عملاق يهدف إلى تحسين وإحداث تغيير جوهرى فى حياة ومستوى معيشة الفئات المجتمعية الأكثر احتياجا وتوفير حياة كريمة، حيث تهدف إلى تنمية الاسرة المصرية في قرى المبادرة من خلال إطلاق برنامج فرصة لمبادرة " قرية بلا فقر" و يتم تنفيذ مشروعات إنتاجية مدرة للدخل للمستفيدات ببرنامج الحماية الاجتماعية ( تكافل وكرامة ) لتحسين وتنمية دخولهم بما يتناسب مع طبيعة البيئة المحيطة.

وقال وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة لم يعد شعارها رعاية الفئات الأولى بالرعاية فحسب بل أصبح لها منهج جديد تحت شعار (فرصة جديدة لتغيير وجه الحياة وتحقيق الذات بالعمل والإنتاج) وذلك من خلال التمكين الاقتصادي لنقل الأسر الأكثر احتياجا من دائرة الفقر إلى العمل والإنتاج والحياة الأفضل اقتصاديا، والعمل على تعظيم الاستفادة، وذلك من خلال مشروعات تنموية مدره للدخل في ضوء منظومة الحماية الاجتماعية للأسر الاكثر احتياجا، تصبح تلك الفئات قادرة على مساعدة أنفسهم، مشيرًا إلى أن انطلاق مبادرة قرية بلا فقر بقرية المراشدة، كمرحلة أولى للمبادرة، وذلك بهدف التمكين الاقتصادي لأهالى القرية، حيث يجري تنفيذ 150 مشروعا للأسر الأولى بالرعاية وذلك بتسليمهم أدوات ومستلزمات مشاريع قروض عينية دوارة سريعة التسويق تتناسب مع موارد واحتياجات البيئة يتم دراستها وتنفيذها طبقا لمعدلات نجاح عالية.

وأكد مدير عمليات برنامج "فرصة" بوزارة التضامن الاجتماعي، أنه تم اعتماد تنفيذ مبادرة قرية بلا فقر في 10 محافظات علي مستوي الجمهورية، واليوم نشهد إطلاق المبادرة بقرية المراشدة لمشروعات تتناسب مع احتياجات البيئة المحيطة بلغت قيمة تمويلها مليون ونصف جنيه كمرحلة أولى وسيتم تطبيق المبادرة بجميع قرى حياة كريمة بمحافظة قنا كمرحلة ثانية، مثنيا على الدعم الكبير والمميز من محافظة قنا ومديرية التضامن الاجتماعي لتنفيذ البرنامج.



محافظ قنا يشهد إطلاق برنامج فرصة



محافظ قنا يشهد إطلاق برنامج فرصة بقرية المراشدة



أحد المشروعات



محافظ قنا خلال متابعة إطلاق برنامج فرصة بقرية المراشدة