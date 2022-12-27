محافظ قنا يمنح 23 جمعية مستفيدة من أراضى مدينة الأمل مهلة 15 يوما لسداد الـ10٪؜

قنا صابر سعيد

أصدر اللواء أشرف الداودى محافظ قنا ، قرارًا بمنح مهلة 15 يوما لـ23 جمعية من الجمعيات المستفيدة من أراضي مدينة الأمل ، لسداد قيمة الـ 10٪؜ الواردة بكراسة الشروط، مُنذرا إياهم بأنه سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتأخرين في السداد.

وشدد محافظ قنا على مسئولى تلك الجمعيات بسرعة تحصيل النسبة المقررة من الأعضاء المستفيدين من أراضي مدينة الأمل، وتوريدها إلي الحساب المخصص لتنفيذ المشروع، حتي يتسني للأجهزة المعنية استكمال مشروعات البنية التحتية التي تشهدها المدينة حاليا، مؤكدا أن مثل هذه الجمعيات المتأخرة، تتسبب في تعطيل سير وتقدم العمل بالمشروع، بسبب تأخر دفع مستحقاتها.