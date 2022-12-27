محافظ قنا يمنح 23 جمعية مستفيدة من أراضى مدينة الأمل مهلة 15 يوما لسداد الـ10٪؜

أصدر اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، قرارًا بمنح مهلة 15 يوما لـ23 جمعية من الجمعيات المستفيدة من أراضي مدينة الأمل، لسداد قيمة الـ 10٪ الواردة بكراسة الشروط، مُنذرا إياهم بأنه سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتأخرين في السداد.
وشدد محافظ قنا على مسئولى تلك الجمعيات بسرعة تحصيل النسبة المقررة من الأعضاء المستفيدين من أراضي مدينة الأمل، وتوريدها إلي الحساب المخصص لتنفيذ المشروع، حتي يتسني للأجهزة المعنية استكمال مشروعات البنية التحتية التي تشهدها المدينة حاليا، مؤكدا أن مثل هذه الجمعيات المتأخرة، تتسبب في تعطيل سير وتقدم العمل بالمشروع، بسبب تأخر دفع مستحقاتها.
وكان اللواء أشرف الداودى محافظ قنا قد عقد المؤتمر التعريفي الخاص بمدينة الأمل بنجع حمادي، وذلك بمقر الصالة المغطاة بمجمع مصانع الألومنيوم، بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وعدد من القيادات التنفيذية المعنيين بملف مدينة الأمل، وممثلي شركات المرافق والبنية التحتية، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات الجمعيات المستفيدة من مشروع مدينة الأمل.
استعرض الداودى، خلال المؤتمر الخطوات والإجراءات التي نفذتها المحافظة منذ عام 2020 وحتي الآن، بدءا من الاجتماعات التنسيقية مع رؤساء الجمعيات، مرورا بطرح كراسات الشروط، ثم إجراء القرعة العلنية لتوزيع الأراضي وإذاعتها مباشرةً علي صفحة المحافظة لتأكيد مبدأ الشفافية، تلاها بدء تسليم الأراضي للمستفيدين، ثم قيام محافظ قنا بالتعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ أعمال تمهيد الطرق، ووضع حجر أساس المشروع، ثم متابعة محافظ قنا لأعمال تمهيد الطرق علي أرض الواقع من خلال الجولات التفقدية، وصولا إلي توقيع بروتوكول تعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي خلال شهر نوفمبر الماضي، لتنفيذ شبكات المياه والصرف الصحي بالمدينة، وقيام شركة المياه ببدء عمل الجسات الأرضية لبدء تنفيذ الشبكات.
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