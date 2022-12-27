محافظ المنوفية يستقبل المهندس إبراهيم العربى لبحث التعاون المشترك

استقبل اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه ، رجل الأعمال المهندس إبراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس مجلس الأعمال المصرى اليابانى ورئيس مجلس إدارة مجموعة العربى .

يأتى هذا اللقاء في إطار سلسلة اللقاءات المستمرة التي يحرص محافظ المنوفية على عقدها بصفة مستمرة مع المستثمرين ورجال الأعمال لتنمية وتطوير القطاع الصناعي كونه أحد المحاور الرئيسية للتنمية المستدامة، جاء ذلك بحضور محمد موسى نائب المحافظ ، وجمال عزب رئيس القطاع القانونى بمجموعة العربى .

أعرب محافظ المنوفية عن تقديره للدور الرائد لمجموعة العربى كونها أحد أهم الكيانات الصناعية الكبرى والرائدة في مجال الصناعة، مؤكدا على تقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة أمام المستثمرين لخلق مناخ آمن وجاذب لإقامة العديد من المشروعات الاستثمارية والتي تساهم بدورها في دفع عجلة الإنتاج وتوفير فرص عمل جادة وحقيقة للشباب وخفض معدلات البطالة تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية.

وخلال اللقاء، تم بحث أوجه التعاون والتنسيق الكامل بين المحافظة ومجموعة العربي في عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن مناقشة سبل النهوض بقطاع الاستثمار وتذليل كافة المعوقات أمام المستثمرين ورواد أعمال المشروعات الصغيرة لدفع عملية البناء والتنمية بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.

ومن جانبه أشاد المهندس إبراهيم العربى بجهود محافظ المنوفية في دعم المستثمرين والتعرف على مطالبهم وسرعة تلبيتها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية والمختصة حفاظاً على حقوقهم ومصالحهم ، مؤكداً استمرار التعاون مع الجهاز التنفيذى للمحافظة للارتقاء بالخدمات والعمل على إحداث تنمية شاملة تعود بالنفع العام على مواطنى المحافظة.