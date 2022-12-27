محافظ الغربية يبحث الموقف التنفيذى لمشروعات الصرف الصحى بقرى حياة كريمة

الغربية مصطفى عادل

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مساء اليوم الثلاثاء، بمكتبه بديوان عام المحافظة اجتماعا مع المهندس عبد السلام بركات رئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات الصرف الصحى بالغربية، وذلك لمناقشة نسب تنفيذ مشروعات الصرف الصحى بقرى حياة كريمة، بحضور نجوى العشيري السكرتير العام وأعضاء المكتب الفنى.

وخلال الاجتماع ناقش المحافظ موقف 15 مشروعا جارى العمل بهم داخل قرى زفتى، تتنوع ما بين محطات رفع، شبكات انحدار، خطوط طرد، وصلات ومحطات معالجة، حيث شدد المحافظ على الانتهاء من كافة الأعمال المدنية لحين ورود الأجهزة والمعدات.

وأشاد رحمى بنسب الإنجاز المرتفعة بقطاع الصرف الصحى ، حيث تنفذ شركة مياه الشرب والصرف الصحي والجهاز التنفيذي للصرف الصحي 140 مشروعا، تم نهو 125 منها وجار العمل على نهو 15 بنسبة إنجاز وصلت إلى 93% بإجمالي تكلفة 680 مليون جنيه.

من ناحية أخرى، تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية الحملة التفتيشية التي قام بها مركز ومدينة طنطا تحت إشراف المحاسب حسام عبد اللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا، لضبط ومراقبة الأسعار والسلع الأساسية بالمحلات التجارية بقرى (سبرباي، محله روح، شبشير الحصة، الرجدية، محله منوف، شوبر، ميت حبيش البحرية، دفرة ومحلة مرحوم) حيث تم التنبيه علي أصحاب المحلات التجارية والأسواق بإعلان الأسعار علي المنتجات المعروضة.

كما تابع المحافظ مرور رؤساء الوحدات القروية والإعلان بمكبرات الصوت بقرى ( نواج، دمشيت، فيشا سليم، الكرسة، شوني، صناديد والعزب التوابع.