محافظ الغربية يتفقد شركة مياه الشرب والصرف الصحى ..صور

الغربية فريق محافظات

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية يرافقه المهندس حمدى شطا رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية مساء اليوم الخميس، شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، سبقها اجتماع مع رؤساء القطاعات ومديري عموم الأفرع والمركزية، وذلك لمناقشة أهم الأعمال والمشروعات التي تتم والوقوف على آخر المستجدات ومتابعة منهجية وخطط العمل المستقبلية الخاصة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي.

وقام المهندس حمدي شطا رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية بتقديم عرض عما تقوم بتنفيذه الشركة بالغربية والخطط المستقبلية وإنجازات الشركة، حيث وصلت نسبة تغطية خدمات مياه الشرب إلى 99 % في جميع المدن والقرى والعزب بالمحافظة في حين وصلت نسبة الصرف الصحي إلى 79 %، حيث يوجد 52 محطة مرشحة، 38 محطة معالجة، 280 محطة رفع، 192 محطة ارتوازية، 506 بئر ، 182 خزان ، 309 معدة ، 5830 عامل وذلك لخدمة ما يزيد عن 5 ملايين مواطن داخل الغربية.

وتفقد محافظ الغربية قطاع المعامل والجودة الحاصل على شهادة الاعتماد الدولية 17025/ ISO 2017 والمدعم بأحدث الأجهزة، إلى جانب معمل إدارة العينات والنتائج، المعمل الكيميائي، المعمل المركزي للصرف الصحي والصرف الصناعي وغرفة نظم المعلومات الجغرافية.

وأكد محافظ الغربية أن التطوير وسرعة الأداء بالشركة ساهم بشكل كبير في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وأن الشركة قطعت شوطا كبيرا في مجال جودة مياه الشرب، مشيراً إلى أهمية انعقاد الاجتماعات بصفة مستمرة للتأكيد على استدامة تقديم خدمات مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحي بالجودة المطلوبة.

واختتم المحافظ اللقاء بتكريم عدد من العاملين المميزين الذين ساهموا بالعمل في المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وأشار محافظ الغربية خلال تكريمهم إلى أن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي تعد من أهم مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي أحدثت تغيرا كبيرا في مستوى الخدمات وتحقق تنمية مُستدامة وعادلة لأهالينا موجها بتوعية المواطنين بأهمية مبادرة حياة كريمة وكيفية المحافظة على هذه المشاريع.