محافظ الدقهلية يتابع تدريب الشباب على ماكينات إنتاج الطوب صديق البيئة

قام الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بتفقد ومتابعة أعمال التدريب لعدد من شباب الخريجين، وكذا المتدربين من جهاز تنمية المشروعات على ماكينات إنتاج الطوب منخفض التكاليف صديق البيئة، وتصميم خلطة من التربة المثبتة المضغوطة، وذلك فى إطار مشروع الحوكمة والتطوير الحضري المستدام المقرر تنفيذه بمدينة أجا.

ومن الجدير بالذكر أن مشروع توطين صناعة الطوب منخفض التكاليف الصديق للبيئة من التربة المثبتة المضغوطة، يأتي ضمن بنود مشروع الحوكمة والتطوير الحضري بمدينة أجا، وسيتم تنفيذه من خلال دعم تأسيس شركات ريادة أعمال بالمحافظة لتصنيع هذا النوع من الطوب، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظة.

وأشار "مختار" إلى أن تنفيذ التدريب المشار إليه بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر يستهدف التعريف بكيفية التعامل مع ماكينات إنتاج الطوب من التربة المثبتة المضغوطة، والتدريب على تصميم خلطة طوب البناء من تلك النوعية وكذا تصنيع فورمات الطوب والذى يعد إنتاجا صديقا للبيئة.

شارك المحافظ فى حضور التدريب، الدكتور أحمد طنطاوى بكلية الهندسة جامعة المنصورة، والمحاسب أيمن موسي رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالدقهلية، ونائبا عن حاتم قابيل رئيس مركز ومدينة أجا.

جاء ذلك في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياه كريمة" و"سكن لكل المصرين"، لتحسين جودة الحياة في المجتمعات العمرانية المخططة وغير المخططة ورؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة وفي ظل بناء الجمهورية الجديدة وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية فى هذا الشأن.