محافظ الأقصر يلتقى السفير الهندى خلال زيارته المحافظة.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

استقبل المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، صباح اليوم الثلاثاء، بمقر ديوان عام المحافظة سفير الهند بالقاهرة "أجيت جوبتيه" خلال تواجده بمحافظة الأقصر لزيارة المعالم الآثرية، ورحب محافظ الأقصر بالسفير مثمناً زيارته للأقصر، مؤكدا على قوة العلاقات المصرية الهندية من خلال برامج التبادل الثقافى والمعرفى، وأوجه التعاون المختلفة ما بين البلدين، وتقارب الحضارة الفرعونية والهندية القديمة.

وأكد سفير الهند بالقاهرة حرصه على اختيار محافظة الأقصر ، لقضاء أجازة رأس السنة الميلادية والكريسماس بمدينة الأقصر الساحرة بمرافقة بعض أفراد أسرته، مشيراً إلى ان هذه الزيارة السادسة له للمحافظة، موجهاً الشكر لمسئولى المحافظة على دعمهم لليوم العالمى لليوجا الذى نظمته السفارة الهندية بمعابد الكرنك يوليو الماضي، ومن المقرر أن يستكمل سفير الهند زيارته لمحافظة الاقصر، لزيارة آثار البرين الشرقى والغربى وزيارة معبد إسنا، وشراء الهدايا التذكارية.

وكان قد قاد المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، جولة داخل مطحن الإتحاد لإنتاج الدقيق المدعم بالأقصر ومقره بالقرب من منطقة أبو الجود بمدينة الأقصر، لمتابعة سير العمل به والتأكد من جودة الدقيق المنتج، برفقة العميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والدكتور تامر صلاح مختار وكيل مديرية تموين الأقصر، والمهندس ياسر فوزي مدير عام بالمطحن، ومحمد سلام أخصائي إنتاج بالمطحن.

وتابع محافظ الأقصر، خلال تفقده للمطحن أعمال طحن الأقماح وإنتاج الدقيق، واطمأن من العمال على توافر الأرصدة من القمح والدقيق بشكل يومي، وتوافر الخبز المدعم بالمحافظة بشكل يومي موجهاً بالمتابعة اليومية والمستمرة لسير العمل بالمطحن وعمليات صرف الدقيق اليومية للمخابز ومستودعات الدقيق وكذلك ما يتم صرفه من دقيق بلدي مدعم بموجب البطاقات التموينية.