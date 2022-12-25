رئيس جامعة كفر الشيخ يلتقى أعضاء اتحاد الطلاب لبحث تفعيل الأنشطة

كفر الشيخ- محمد سليمان

التقى الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، اليوم الأحد، أعضاء مجلس اتحاد طلاب الجامعة المنتخب، في أول اجتماع معهم بعد إعلان التشكيل، بحضور الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حسن يونس، والدكتور رضا صالح نائبا رئيس الجامعة السابقان، والدكتور رشدي العدوي، منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة والدكتور علي صبري أمين عام الجامعة.

وهنأ رئيس الجامعة أعضاء المجلس بالفوز بعضوية ورئاسة الاتحاد عبر انتخابات أجريت بشكل ديمقراطي نزيه وشفاف، متمنيًا لهم أن يكونوا على قدر المسؤولية والمهام المنوطة بالاتحاد، وأن يكونوا خير سفراء للجامعة في المجتمع الخارجي.

وقال رئيس جامعة كفرالشيخ، أن أعضاء الاتحاد، قادة المستقبل ولا بد من تمثيل زملائهم بشكل مشرف لظهور الأنشطة الطلابية في أكمل صورة تلبي احتياجات ومتطلبات طلاب وطالبات الجامعة، مشيرا إلى أن إدارة الجامعة تهتم ببناء وصقل الشخصية المتكاملة للطلاب، من خلال خطة الأنشطة الطلابية ، وتحقيق التواصل الفعال بين الطلاب وأعضاء الهيئة الأكاديمية.

وخلال الاجتماع أكد الدكتور "دسوقي" أهمية الانتهاء من وضع خطة لأنشطة العام لعرضها ومناقشتها سريعاً على أن تكون غير تقليدية للبدء في تنفيذها مع بداية الفصل الدراسي الثاني.

وطالب رئيس الجامعة، أعضاء الاتحاد بدور أكبر لهم بين طلاب الجامعة للتعرف على مشاكلهم الاجتماعية وأفكارهم في تطوير العملية التعليمية وأن يكونوا بين طلاب الجامعة لنقل وجهات نظرهم للقيادات الجامعية.

وأكد رئيس الجامعة كل الدعم لمجلس اتحاد الطلاب بالجامعة للمساهمة في تخفيف الأعباء عن الطلاب والمساهمة في رفع كفاءة العملية التعليمية وتفعيل دور الاتحادات الطلابية في كليات ومعاهد الجامعة.

وطالب الدكتور "دسوقي" رؤساء وأعضاء الاتحادات الطلابية بالتواصل مع زملائهم من الوافدين من الدول العربية والأفريقية الشقيقة، ومشاركتهم في الأنشطة الطلابية المتنوعة ، ودمج ذوي الهمم في مختلف أنشطة الجامعة، داعيا شباب الجامعة إلى المشاركة الفعالة والمساهمة فى العمل التطوعي فى تلك المبادرة الرئاسية القومية التي غيرت الحياة في الريف.

وأكد دسوقي، وعي وثقافة طلاب الجامعة، بعدم الانسياق خلف دعاوى المشككين والشائعات الهدامة، موضحا انطلاق وتقدم ونهضة الوطن على مختلف الأصعدة، موجها التحية إلى القيادة السياسية الرشيدة، مضيفاً أنّها تحرص على تطوير منظومة التعليم والاختبارات لرفع مستوى خريجيها لتواكب خريجي الجامعات العالمية في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي باكتشاف ورعاية الطلاب المتفوقين والمبتكرين و الطلاب المتعثرين والطلاب ذوي الهمم.

وأشاد الدكتور محمد عبدالعال، نائب رئيس الجامعة، لشئون التعليم والطلاب، بالتزام الجميع بالإجراءات التي أقرتها الجامعة أثناء إجراء الانتخابات موجها الشكر إلى أعضاء اللجنة المشرفة على إجراء الانتخابات، وأكد إجراء الانتخابات في جو يتسم بالنزاهة والحيدة والشفافية ،مما يتيح للطلاب الحرية الكاملة في التصويت والتى تمت وفقاً للقواعد والمعايير المُحدده من قبل المجلس الأعلى للجامعات.

وأوضح الدكتور عبدالعال، بأن الهدف من إجراء الانتخابات هو تدريب الطلاب والطالبات على طرق ممارسة الديمقراطية السليمة لتكوين كوادر طلابية شابه، وإتاحة الفرصة للتعبير عن الرأي واختيار مرشحيهم، وأن إدارة الجامعة تعمل دائما على مشاركة كافة طلابها في الأنشطة المتعددة والاستفادة من الخدمات المقدمة لهم.

وأشار منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة الدكتور رشدي العدوي، إلى أنه تم فتح قنوات الحوار الديمقراطي المباشر بين الطلاب وقيادات الجامعة، موجها الشكر والتقدير إلى إدارة الجامعة.

وتابع الدكتور العدوي، أن خطة الأنشطة الطلابية ستتضمن برامج وأنشطة متنوعة و مختلفة لتوسيع دائرة المشاركة فى الأنشطة الطلابية ، كما تتضمن نشر الوعي الوطني لدى الطلاب خصوصا فيما يخص المشاركة في مبادرة حياة كريمة و القضايا العامة.

ووجّهت رئيس اتحاد طلاب الجامعة الطالبة هاجر أشرف، الشكر لرئيس الجامعة لدعمه للطلاب ومجلس الاتحاد وتسهيل مهام الاتحاد لخدمة الطلاب، مستعرضًة خطة عمل مجلس اتحاد الطلاب في اللجان كافة، مؤكدًة أنهم مطالبين بالمشاركة في تنفيذ أنشطة طلابية متنوعة تعود بالنفع على الطلاب، مشيرًة إلى دعم ومساندة إدارة الجامعة.

وأكد الطالب أبانوب إبراهيم نائب رئيس اتحاد طلاب الجامعة حرص الطلاب على المشاركة فى كل المبادرات الوطنية التى تطلقها الدولة والعمل على التواجد بين الطلاب للتعريف بما تقدمه تلك المبادرات من الخدمات و المساعدات وتطوير الريف المصري.

وفي نهاية اللقاء عقد رئيس الجامعة لقاء حواري مفتوح مع أعضاء مجلس الإتحاد للرد على كافة استفساراتهم حول عدد من الموضوعات.