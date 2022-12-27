مباحثات كويتية هندية حول العلاقات الثانئية بين البلدين

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تلقى وزير خارجية الكويت الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفيًا من وزير خارجية الهند سوبرامانيام جاياشانكار تناول مجمل العلاقات الثنائية الكويتية - الهندية، وبحث سبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة.

وقالت الخارجية الكويتية - في بيان لها - إن الجانبين ناقشا، خلال الاتصال، آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية كما قدم وزير خارجية الهند التهنئة للشيخ سالم الصباح؛ بمناسبة تعيينه وزيرًا للخارجية بدولة الكويت، معربًا عن صادق تمنياته بالتوفيق والنجاح في توليه لمهام عمله.