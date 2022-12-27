اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 27 ديسمبر 2022 05:47 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

مباحثات كويتية هندية حول العلاقات الثانئية بين البلدين

الثلاثاء، 27 ديسمبر 2022 04:48 م
مباحثات كويتية هندية حول العلاقات الثانئية بين البلدين وزير خارجية الكويت الشيخ سالم عبدالله الجابر
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تلقى وزير خارجية الكويت الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفيًا من وزير خارجية الهند سوبرامانيام جاياشانكار تناول مجمل العلاقات الثنائية الكويتية - الهندية، وبحث سبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة.

وقالت الخارجية الكويتية - في بيان لها - إن الجانبين ناقشا، خلال الاتصال، آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية كما قدم وزير خارجية الهند التهنئة للشيخ سالم الصباح؛ بمناسبة تعيينه وزيرًا للخارجية بدولة الكويت، معربًا عن صادق تمنياته بالتوفيق والنجاح في توليه لمهام عمله.

 


الكويت

العلاقات الكويتية الهندية

الهند

اخبار الكويت



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة