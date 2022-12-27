ما هي بكتيريا المكورات العقدية وأعراض العدوى عند الأطفال؟

تنتشر العدوى ببكتيريا المكورات العقدية في عدة دول حول العالم منها بريطانيا، وتسببت في وفاة عدد من الأطفال، ويمكن أن تسبب هذه البكتيريا احمرار الجلد والتهاب الحلق، من بين أعراض أخرى، وهي عدوى شديدة العدوى تصيب الأطفال في الغالب، نتعرف بالتفصيل على أعراض بكتيريا المكورات العقدية وطرق العلاج، بحسب موقع "سكاي نيوز" الأمريكي.

وقالت هيئة الخدمات الصحية البريطانية إن المكورات العقدية A - هي نوع من البكتيريا الموجودة في الحلق وعلى الجلد ولا تسبب أي أعراض في معظم الناس.

ومع ذلك ، يمكن أن يسبب مجموعة من الأمراض المختلفة في الأنف والحلق والرئتين.

يمكن أن ينتشر من خلال السعال والعطس وملامسة الجلد للجلد.

قد لا تظهر أي أعراض على الأشخاص الذين يحملون البكتيريا ، ولكن من المرجح أن يصابوا بالمرض.

تشمل أعراض البكتيريا العقدية الألم عند البلع ، والحمى ، وتورم اللوزتين مع بقع بيضاء ، وتورم غدد الرقبة ، وارتفاع درجة الحرارة أو طفح جلدي.

يمكن أن تسبب البكتيريا أيضًا أيًا مما يلي:



-التهاب اللوزتين

-التهاب البلعوم

-حمى قرمزية

-التهابات الجلد مثل القوباء

-النسيج الخلوي

-التهاب رئوي

تتحسن معظم حالات التهاب الحلق من تلقاء نفسها دون علاج. الالتهابات الجلدية قد تتطلب مضادات حيوية.

ومع ذلك ، يمكن أن تسبب أيضًا حدوث عدوى شديدة جدًا - تُعرف باسم الغازات الغازية (iGAS).

يحدث مرض الغازات الغازية عندما تتجاوز البكتيريا دفاعات الجسم الطبيعية وتدخل أجزاء من الجسم لا توجد فيها عادة ، مثل الدم أو العضلات العميقة أو الرئتين.

إن أشد أشكال أمراض الغازات الغازية هي متلازمة الصدمة العقدية السمية - وتشمل أعراضها ارتفاع درجة الحرارة وانخفاض ضغط الدم والحمى القرمزية وتلف الكلى أو الكبد والقيء والإسهال - والتهاب اللفافة الناخر أو "مرض أكل اللحم" ، وهو عدوى تدمر الأنسجة وتتطلب عملية جراحية. كلاهما نادر ، لكن متلازمة الصدمة السامة لها معدل وفيات مرتفع.

تشمل العلاجات أنواعًا مختلفة من المضادات الحيوية ، واعتمادًا على مدى شدة الأعراض ، يمكن إجراء عمليات نقل الدم.

ويمكن أن يصاب البالغون بالبكتيريا العقدية، ولكن من الشائع أن تتطور إلى الحمى القرمزية عند الأطفال.

من بين البالغين المعرضين لخطر الإصابة بالحمى القرمزية آباء الأطفال في سن المدرسة وأولئك الذين غالبًا ما يكونون على اتصال بالأطفال.

ماذا يجب أن تفعل إذا كانت لدى طفلك أعراض؟



اتصل بطبيبك العام واحصل على المشورة الطبية على الفور إذا كنت تعتقد أنك أو طفلك تعانيان من أعراض بكتيريا المكورات العقدية.