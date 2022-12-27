ما هو اضطراب القلق الاجتماعي فى الشتاء؟

فاطمة ياسر

اضطراب القلق الإجتماعي يعد نوع من الاكتئاب الذي يحدث خلال فصل الشتاء، و تشمل الأعراض الشعور بالتعب ، والرغبة في تناول الكربوهيدرات ، ومشاكل النوم والشعور بانعدام القيمة، وهذا ما أكده التقرير النشور عبر موقع “indiatoday”.

فهناك العديد من السلوكيات والتغيرات العقلية التي تتأثر ب فصل الشتاء ، و قد يؤدي التعرض المحدود للشمس والضوء الخافت والطقس الكئيب إلى إنتاج الناقلات العصبية مثل السيروتونين في الدماغ والتي ترتبط بمزاج الشخص.

وخلال فصل الشتاء، مع انخفاض التعرض للضوء الطبيعي ، قد يعاني المرء من اضطراب عاطفي موسمي ، فهو نوع من الاضطراب العقلي ، مجموعة فرعية من الاكتئاب ، يأتي ويختفي بنمط موسمي. يُعرف أحيانًا باسم اكتئاب الشتاء ، ويمكن أن يتفاقم اضطراب القلق الاجتماعي مع تقدم الموسم.

فالاضطراب العاطفي الموسمي أو ، المعروف أيضًا باسم الاكتئاب الموسمي ، هو الجزء الموسمي من اضطراب الاكتئاب الرئيسي الذي يتأثر بتغيير الموسم، وتظهر أعراض هذا الاضطراب العقلي لأول مرة في فصل الشتاء.

تحدث هذه الحالة في الغالب عند النساء والشباب ، ويُعتقد أن أحد العوامل المساهمة في اضطراب القلق الاجتماعي هو الضوء، و تشير إحدى النظريات إلى أن انخفاض التعرض لأشعة الشمس في الشتاء وزيادة التعرض في مواسم مثل الربيع والصيف يمكن أن يؤثر على الساعة البيولوجية الطبيعية للجسم ، وتنظيم الهرمونات والنوم والحالات المزاجية.

وقد يجد الأشخاص المصابون باضطراب القلق الاجتماعي صعوبة في التأقلم مع إيقاع الساعة البيولوجية لديهم ، ووفقًا للدكتور ريتشارد شوارتز ، الأستاذ المساعد في الطب النفسي بكلية الطب بجامعة هارفارد ، فإن المستقبلات الخاصة في شبكية العين وتنقل معلومات حول الضوء في بيئتنا المحيطة إلى ساعة الجسم الرئيسية في الدماغ ، والمعروفة كنواة فوق التصالبة.

وبسبب دورة النوم المتغيرة الناتجة عن الضوء ، يمكن أن تتأثر الناقلات العصبية مثل الميلاتونين والسيروتونين، و يرتبط السيروتونين بالمزاج بينما يؤثر الميلاتونين على أنماط النوم.



فأعراض الحزن تشبه الاكتئاب ولكنها تحدث في أواخر الخريف وبداية الشتاء، هي: -مزاج منخفض .

-فقدان الاهتمام بالقيام بالأنشطة اليومية.

-مشاعر اليأس والذنب وانعدام القيمة.

-الشعور بالخمول.

-الشعور بالنعاس أثناء النهار أو النوم لفترة أطول من المعتاد.

-اشتهاء الكربوهيدرات وزيادة الوزن.

يجب على أي شخص يعاني من أعراض طويلة من الاضطراب العاطفي الموسمي زيارة الطبيب أو أخصائي رعاية الصحة العقلية، فيتم العلاج عن طريق العلاج السلوكي المعرفي الذي سيساعد الشخص على تعلم التركيز على الأفكار الإيجابية، و يمكن أن تساعد مضادات الاكتئاب ومكملات فيتامين (د) ، بناءً على الاستشارة المهنية.

فالعلاج الآخر يمكن أن يكون العلاج بالضوء، و في هذا ، يجب على الشخص الجلوس أمام صندوق إضاءة DIY لمدة 30 دقيقة كل صباح عندما يستيقظ، وبالنسبة للاكتئاب الموسمي وغير الموسمي ، فإن فعالية العلاج بالضوء هي تقريبًا نفس فعالية الأدوية المضادة للاكتئاب ، أو الأشكال الشائعة من العلاج النفسي مثل العلاج السلوكي المعرفي.